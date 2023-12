Šimečka: Opozícia využije všetky nástroje, aby zabránila zrušeniu ÚŠP

Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Poďakoval sa tisícom ľudí, ktorí prišli podporiť opozičný protest proti chystaným vládnym zmenám. Označil to za silný verejný tlak a signál, že si ľudia neprajú, aby vláda takto "prevalcovala" zmeny.

Predstavitelia koalície sú podľa Šimečku nervózni. „Sú pod tlakom, lebo vidia, že to, čo si predstavovali, že pretlačia promafiánsky balíček - zrušenie špeciálneho prokuratúry - narýchlo, bez diskusie pred Vianocami, že to sa im nedarí a tlak funguje,“ skonštatoval. Poukázal aj na predĺženie stredajšieho rokovania parlamentu do polnoci. Šimečka si myslí, že predsedovi Národnej rady (NR) SR Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) sa situácia rozpadáva pod rukami.

Opozícia chce dosiahnuť stiahnutie vládnych problematických návrhov. Preto plánuje využívať obštrukcie v parlamente, hlásiť sa do diskusie, a tým natiahnuť čas, aby zabránili parlamentu prijať vládne návrhy do Vianoc. Pripravení sú aj na celonočné rokovania či rokovanie v období medzi vianočnými sviatkami a pokračovať chcú v organizovaní verejných protestov.

Aj poslanci hnutia Slovensko kritizujú postup koalície pri predĺžení rokovania do polnoci. „Tak ako Fico píska, tak Pellegrini funguje. Priorita Roberta Fica je udeliť amnestiu svojim kamarátom a Peter Pellegrini mu v tom ide po ruke,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii poslanec za hnutie Slovensko Gábor Grendel. Myslí si, že vládnej koalícii je nepríjemné, že opoziční poslanci sa prihlasujú do rozpráv a reagujú faktickými poznámkami veľmi aktívne. „Budeme naďalej vystupovať v pléne, pokojne aj do rána, a budeme bojovať za právny štát a rovnosť pred zákonom,“ dodal.