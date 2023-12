Prezidentka: COP28 mala zmysel, aký veľký bude, ukážu ďalšie mesiace

Rozhodujúce budú nielen dohody, ale predovšetkým ich pretavenie do praxe, a to pri znižovaní emisií aj zvyšovaní financií pre zelené riešenia. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii na závery konferencie.

„Som rada, že Slovensko prispieva do tohto globálneho snaženia aktívne a našimi konkrétnymi krokmi môžeme ísť príkladom pre ďalšie štáty. Zelená tranzícia je príležitosťou pre prosperujúce ekonomiky budúcnosti a nielen v globálnom, ale aj v našom národnom zaujme je byť súčasťou tohto úsilia,“ poznamenala hlava štátu.

Dohodu o postupnom odklone od fosílnych palív označila za prelomovú. V rokovaniach sa štátom podarilo dohodnúť aj na strojnásobení celosvetovej kapacity obnoviteľných zdrojov, na znižovaní globálnych emisií a na dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2050. Text je podľa Čaputovej výsledkom kompromisu a ak by mal byť v súlade s odporúčaniami vedeckej komunity, jeho jazyk by bol ambicióznejší.

„Klimatický samit prinútil svetových lídrov pozrieť sa do zrkadla. Pozrieť sa späť na naše záväzky a na to, ako ich plníme. Už po úvodných dňoch samitu bolo zrejmé, že doterajšie úsilie nie je dostatočné a že ak chceme ďalším generáciám zachovať planétu aspoň v takom stave, v akom na nej žijeme my, musia zabrať najmä tí najväčší znečisťovatelia,“ skonštatovala prezidentka.

Účastníci klimatickej konferencie v Dubaji sa v stredu dohodli na odklone od fosílnych palív, ktoré spôsobujú zohrievanie planéty. Je to po prvý raz, čo medzinárodné spoločenstvo na klimatickom samite vyslovilo takúto požiadavku.