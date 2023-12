Požiar obytnej budovy si vyžiadal dve obete, jednou z nich je dieťa

In einem Hinterhof in der Geleitstraße in Offenbach ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Alle drei Etagen des Wohnhauses brannten aus. Zwei Menschen, darunter ein Kind, kamen ums Leben. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Gegen 20.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Das Haus ist laut Feuerwehr einsturzgefährdet. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Rund 180 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Mehr Infos hier: https://www.hs.de/brand-offenbach-142.html