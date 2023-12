Skauti budú cez víkend roznášať Betlehemské svetlo po celom Slovensku

Postupne ho doručia na vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem. Svetlo sa tak dostane do viac ako 300 slovenských obcí a to aj na miesta, kde nie je priame vlakové spojenie. TASR o tom informovala tajomníčka Rady pre komunikáciu Slovenského skautingu Mária Dirgová.

Vlakový rozvoz sa začne v sobotu v Bratislave o 7.52 h rýchlikom na trase Bratislava - Banská Bystrica. Betlehemské svetlo svoju púť vlakmi tohto roku ukončí v stanici Bardejov, a to o 19.30 h. Vlakmi budú pokryté aj regióny, ako Záhorie, Kúty, Skalica, Šurany, Trstená, horná Nitra, Prievidza. Zároveň tiež tiež obce na východnom Slovensku, ako Bardejov, Medzilaborce, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Trebišov, Michalovce, Čierna nad Tisou a Stakčín.

„Na vlakových staniciach, kam v sobotu dorazí Betlehemské svetlo, už budú čakať skauti s lampášmi. Do Štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a dedinách, do nemocníc, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, azylových domov, na sväté omše alebo ho doručia k ľuďom priamo domov,“ priblížil koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák.

V nedeľu skauti vynesú Betlehemské svetlo na Lomnický štít, Hrebienok a do Tatranského ľadového dómu.

Betlehemské svetlo bude do Štedrého dňa k dispozícii na odpálenie vo väčšine slovenských kostolov. Skauti odporúčajú ľuďom, ktorí si chcú vziať plameň domov, aby si so sebou priniesli sviečku alebo lampu chránenú pred vetrom. Doma by mali Betlehemské svetlo nechať na bezpečnom, dobre vetranom mieste s nehorľavým okolím.

Slovenskí skauti Betlehemské svetlo prevzali v sobotu (9. 12.) z Rakúska. O deň neskôr ho odovzdali skautom z Ukrajiny a Poľska.