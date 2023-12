Vakcína proti HPV sa od decembra prepláca aj 14- a 15-ročným

Upozornila na to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) s tým, že od mája minulého roka je očkovanie proti HPV bezplatné tiež pre deti v 13. roku života. So zástupcami zdravotných poisťovní preto apeluje na rodičov, aby nepodceňovali význam prevencie a zvážili možnosť očkovania.

„Prevencia je tá najlacnejšia liečba. (...) Všetky dáta, ktoré máme, dokazujú to, že ak budeme včasne investovať do prevencie, dvakrát sa nám to do zdravotníctva a ochrany verejného zdravia vráti,“ priblížila Dolinková. Rezort zatiaľ podľa jej slov o preplácaní vakcíny HPV aj pre ďalšie vekové skupiny detí neuvažuje. „Nehovoríme, že tá téma nie je otvorená, ale celosvetové štatistiky hovoria o tom, že vo vekovom rozhraní medzi 12. a 15. rokom života je očkovanie najefektívnejšie,“ doplnila s tým, že sa však odporúča aj pre ľudí v inom veku.

Rozšírenie plnej úhrady vakcíny aj pre deti vo veku 14 a 15 rokov víta hlavná odborníčka rezortu pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová. „V krajinách, kde zaviedli očkovanie proti HPV plošne, čo znamená, že je očkovaná celá populácia detí, dokázali znížiť výskyt ochorení, najmä teda rakoviny krčka maternice, ale aj iných rakovín, ako je konečníka, dutiny ústnej a hrtana,“ skonštatovala.

HPV je najčastejšou príčinou rakoviny krčka maternice, spôsobuje aj rakovinu pošvy, vulvy, hlavy a krku, konečníka a u mužov aj rakovinu penisu. Očkovanie proti HPV do 15. roku života umožňuje dosiahnuť najvyššiu imunitnú odpoveď, pričom sa očkuje iba dvoma dávkami vakcíny.