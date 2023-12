RSF vyzýva prezidentku SR a parlament, aby odmietli plány vlády pre RTVS

Výrazné zníženie financovania, ako aj plán rozdelenia verejnoprávnej televízie a rozhlasu na samostatné spoločnosti môžu oslabiť nezávislosť tohto médiá v rozpore s európskymi normami a ohroziť slobodu médií na Slovensku, píše sa v otvorenom liste RSF a ďalších novinárskych organizácií.

Otvorený list adresovaný prezidentke Zuzane Čaputovej a poslancom Národnej rady SR podpísali RSF, Medzinárodný tlačový inštitút (IPI), Európska federácia novinárov (EFJ), organizácia Free Press Unlimited (FPU) a Európske centrum pre slobodu tlače a médií (ECPMF).

V rámci konsolidačných opatrení, ktoré majú stabilizovať verejné financie, vláda v pondelok (4. 12.) schválila zníženie príspevku pre RTVS na najmenej 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Príspevok pre telerozhlas by sa tak znížil z pôvodnej výšky 0,17 percenta HDP, ktorú v júni schválili poslanci parlamentu. Nárokovateľný príspevok nahrádza koncesionárske poplatky, ktoré boli hlavným zdrojom príjmov RTVS v predchádzajúcom období. Opatrenie by štátnemu rozpočtu malo priniesť približne 55 miliónov eur. Kompenzáciou pre RTVS by podľa koalície mohol byť v budúcnosti príjem z vyššieho povoleného objemu reklamy vo vysielaní.