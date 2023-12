Taraba: Odklon od fosílnych palív nemožno urobiť v krátkom čase bez následkov

Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v súvislosti so závermi konferencie OSN o zmene klímy v Dubaji (COP28).

Svetové veľmoci podľa Tarabu odmietajú ísť v transformácii svetovej ekonomiky smerom a tempom, aké stanovuje Európska únia, predovšetkým v oblasti trvalého zastavenia používania fosílnych palív. „To však neznamená, že Európa by nemala pokračovať vo svojej agende vybudovať dostatočné kapacity na svojom kontinente, aby bola energeticky sebestačná. Musíme to však robiť spôsobom, ktorý nebude paralyzovať naše hospodárstvo, naše výrobné kapacity, no rovnako bude podporovať najmodernejšie technológie,“ skonštatoval.

Slovensko spolu s desiatkami ďalších štátov na konferencii podporili záväzok strojnásobiť kapacity energie vyrábanej v jadrových elektrárňach. „Ak chcete odstaviť priemysel od fosílnych palív, musíte dať na stôl záložný, ale kvalitný, stabilný, silný a predvídateľný zdroj. A tým je práve jadrová energia,“ poznamenal Taraba. Slovensko rovnako podporilo aj iniciatívu strojnásobiť svetové kapacity obnoviteľných zdrojov energie, spolu s ďalšou viac ako stovkou krajín z celého sveta.

Klimatická koalícia v súvislosti so závermi COP28 uviedla, že finálna dohoda jasne hovorí o potrebe odpútania sa od fosílnych zdrojov, určuje ciele pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektivitu do roku 2030 a deklaruje potrebu postupov v súlade so zisteniami klimatickej vedy. „To sú silné signály, ktoré majú vyslať predstavu o celosvetovom smerovaní do každej krajiny na svete,“ podotkla koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.

Zároveň je však v dohode podľa Szabovej mnoho neuspokojivých a vágnych častí. „Rovnako sa objavujú v texte niektoré pomenovania, ktoré by už v roku 2023 mali byť minulosťou, ako sú napríklad prechodové palivá,“ poznamenala s tým, že v texte je veľmi málo pokryté financovanie.

Greenpeace Slovensko oceňuje záväzok masívne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, to však musí ísť ruka v ruke s vyraďovaním fosílnych palív. „Napriek tomu, že konferencia nepriniesla to, čo sme očakávali a čo stovky krajín a tisíce ľudí žiadali, a teda explicitný záväzok k ukončeniu využívania fosílnych palív, finálny text dal jasný signál, že je načase ukončiť ich éru,“ povedala riaditeľa Greenpeace Slovensko Katarína Juríková. Dodala, že teraz bude závisieť od krokov štátov, či sa oteplenie podarí udržať pod 1,5 stupňa. Slovensko tiež podľa nej musí prestať podporovať investície do fosílnej infraštruktúry, akou je napríklad LNG terminál v Bratislave. Taktiež musí začať aktívne chrániť ekosystémy.

Účastníci klimatickej konferencie v Dubaji sa v stredu dohodli na odklone od fosílnych palív, ktoré spôsobujú zohrievanie planéty. Je to po prvý raz, čo medzinárodné spoločenstvo na klimatickom samite vyslovilo takúto požiadavku.