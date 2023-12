Ak sa toto deje s vaším telefónom, stali ste sa obeťou hackera

Kto je to vlastne etický hacker? Po svete má táto činnosť mnohé názvy, v angličtine sa uchytil napríklad white hat, používa sa aj termín penetračné testovanie. Toto všetko označuje ľudí, ktorí síce využívajú bezpečnostné diery a niektoré nekalé postupy v kybernetickom priestore, ale nie na to, aby ľuďom škodili. Toto všetko používajú na to, aby zlepšovali ochranu a zabezpečenie. Medzi týchto etických hackerov patrí aj Laura Kankaala z Fínska, ktorá pracuje pre spoločnosť F-Secure. Tá sa po celom svete venuje kybernetickej bezpečnosti a je známa vďaka svojim nástrojom.

Ako odborníčka sa v tejto oblasti venuje už dlhodobo a to dokonca na vedúcich pozíciách. O kybernetických hrozbách tak vie veľa a teraz sa rozhodla podeliť o niektoré zo svojich skúseností, aby ste boli v online priestore v bezpečí. Konkrétne varuje pred niekoľkými signálmi, ktoré môžu naznačiť, že ste sa so svojím mobilným telefónom stali obeťou útočníkov. Ak si ich všimnete, mali by ste zbystriť pozornosť, zabezpečiť svoje dáta a rýchlo jednať.

Farebná bodka na displeji mobilného telefónu

Aktuálne mobilné telefóny už musia používateľov upozorňovať na to, že sa používa kamera alebo mikrofón. Keď sa tak deje, je to indikované formou farebnej bodky v hornej časti displeja. V prípade operačného systému Android je to zelená bodka, na iPhone zariadeniach je to oranžová bodka. Nie sú veľké, ale dokážete si ich hneď všimnúť.

Ak sa takáto bodka objaví v momente, keď nevyužívate kameru či mikrofón vy, môže vám to naznačovať, že tieto veci využíva niektorá z aplikácií. Neraz to môže bežať na pozadí vášho telefónu bez toho, aby ste o tom vedeli. Útočníci dokážu totiž do aplikácií skryť takzvaný malvér, teda škodlivý softvér, ktorý o vás následne zisťuje informácie.

V telefóne si viete skontrolovať, ktoré aplikácie majú povolenie na využívanie kamery či mikrofónu. Ak teda zbadáte túto bodku, skontrolujte ich. Ak tam nájdete nejaké neznáme, vymažte ich. Môžete sa tiež chrániť nejakým antivírusovým riešením pre mobilné telefóny, v najhoršom prípade telefón dokonca resetovať, aby ste sa takejto hrozby zbavili.

Pozor na prehrievanie telefónu a vybíjanie batérie

Ak dlhšiu dobu využívate aplikácie náročné na výkon telefónu, môže sa prehriať a to najmä v oblasti batérie. Batéria sa vám taktiež pri takýchto situáciách rýchlejšie vybíja. Toto sú dva signály, ktoré vám môžu naznačiť, že sa vo vašom telefóne deje niečo nekalé.

Ak hráte hry, sledujete streamovacie aplikácie alebo telefón inak aktívne používate, takéto zahrievanie nie je nič netypické. Ak sa to ale deje aj vo chvíľach, kedy telefón nepoužívate, je možné, že sa vo vašom telefóne nachádza nejaký škodlivý softvér. Napríklad taký, ktorý neustále sleduje vašu polohu.

V takýchto prípadoch je tiež vhodné si skontrolovať zoznam aplikácií v telefóne. Ak ste niektoré neinštalovali, prípadne inštalujete aplikácie z neoverených zdrojov, vymažte ich. Taktiež v týchto prípadoch môže dobre pomôcť antivírusový softvér.

Pozor na podozrivé emaily

Foto: Sadi-Santos/Shutterstock.com

Existuje niekoľko druhov emailov, pri ktorých by ste mali zbystriť pozornosť. Podvodné emaily už asi dobre poznáte, možno ste sa s nimi už aj stretli. Niekto, kto sa tvári ako pošta, kuriérska spoločnosť, banka alebo zástupca sociálnej siete od vás vyžaduje prihlásenie. Tomu sa vždy vyhnite a takéto správy radšej vymažte.

Potom je tu ale aj ďalší druh, kedy vám naozaj prídu správy napríklad od sociálnych sietí, že sa niekto snažil dostať do vášho účtu. Je možné, že už ste sa stali obeťou a ani ste o tom nevedeli. Útočník už má aspoň niektoré vaše údaje a teraz sa snaží dostať k ďalším. Zmeňte si heslá za bezpečnejšie a používajte dvojfázové zabezpečenie. Viac sa dozviete v tomto článku .

Volá vám banka? Môžu to byť podvodníci!

Podobný prípad ako falošné správy ši emaily. Navyše ďalší, ktorý sa dnes množí. Už ste asi počuli o prípadoch, že niekomu volal útočník, ktorý sa tváril ako zástupca banky. Obeť sa snažia vystresovať vymyslenou hrozbou a následne od nej dostať prihlasovacie či nejaké iné údaje, neraz dokonca aj priamo previesť peniaze.

Toto je príklad, kedy útočníci pravdepodobne nenapadli priamo váš telefón, ale stačilo im niekde získať vaše telefónne číslo. Je to pre útočníkov jeden z najjednoduchších spôsobov, ako zacieliť na potenciálnu obeť. Napodobniť telefóne čísla alebo správy oficiálnych inštitúcií je pre nich veľmi jednoduché a vedia byť aj presvedčiví.

Ak aj číslo, z ktorého vám volajú, pôsobí legitímne, dajte si pozor. Neponáhľajte sa, nepanikárte, zavolajte na oficiálny kontakt svojej banky, ktorý je uvedený napríklad na internetovej stránke. Tam sa informujte, či vám naozaj volali, prípadne poslali na telefón správu. Takto si sami rýchlo overíte, či náhodou nešlo o podvod.