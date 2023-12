Štát prispeje na zvýšené splátky úverov

KDH: Fico už raz siahol na druhý pilier, opäť pripraví ľudí o desiatky tisíc eur

DNES - 12:25 Ekonomické

Premiér Robert Fico už v roku 2013 okresal príspevky do druhého piliera. Uviedlo to KDH s tým, že vláda sa chystá znížiť odvod do druhého piliera bez širokej odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní.