Video: Tajné dvere v hoteli odkryli tajomstvo. Toto sa za nimi nachádzalo

Pri pobyte v hoteli príliš nepremýšľame nad tým, čo sa deje za stenami izby – často si to totiž môžeme domyslieť podľa zvukových indícií. Istý muž však narazil na tajomstvo, ktoré sa skrývalo za tajnými dverami v šatníku.

Hosť si natočil na video celý prieskum hotelovej izby. V zdanlivo bežnom ubytovaní sa premiestnil ku šatníku, v ktorého zadnej časti sa nachádzali nenápadné dvere. Po ich otvorení sa muž dostal do neodkrytej časti izby obklopujúcej sklenenú výplň pri vani.

Man finds something unusual in his hotel room pic.twitter.com/l3m0ZGK1od