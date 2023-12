Premiér: O rozpočte môže parlament rokovať aj medzi sviatkami

Ak nebude schválený do 22. decembra, čo je oficiálne posledný rokovací deň, parlament bude o rozpočte rokovať medzi sviatkami alebo začiatkom januára. Po výjazdovom rokovaní vlády v Trenčíne, na ktorom kabinet schválil návrh rozpočtu, to avizoval premiér Robert Fico (Smer-SD).

Momentálne parlament diskutuje o konsolidačnom balíku opatrení, ktoré musia byť schválené ešte pred samotným rozpočtom. K rokovaniu o rozpočte by sa mohli poslanci teoreticky dostať v priebehu tohto týždňa. „Hoci sledujeme podľa mňa absolútne nelogickú taktiku opozície, že naťahujú čas. Neviem, čo tým chcú dosiahnuť, pretože ak to nebude schválené teraz, tak to bude schválené medzi sviatkami alebo začiatkom budúceho roka,“ zdôraznil Fico. Ak sa chce štát vyhnúť rozpočtovému provizóriu, musí schváliť rozpočet do konca roka.

Nová vláda podľa premiéra prevzala verejné financie v katastrofálnom stave. Napriek tomu však pripravila rozpočet, ktorý na jednej strane konsoliduje a na druhej strane udržiava prvky silného sociálneho štátu, zhodnotil Fico.

„Predložili a schválili sme návrh rozpočtu v podobe, ktorá umožňuje na jednej strane konsolidovať o 0,5 %, na druhej strane máme dostatok zdrojov na to, aby sme mohli ísť do vyplatenia plného trinásteho dôchodku. Máme dostatok zdrojov na to, aby sme išli do pomoci ľuďom, pokiaľ ide o hypotekárne úvery. Zachovávame aj rodičovské dôchodky a čo je dôležité, máme dostatočnú rezervu na to, aby nedošlo v roku 2024 k zvyšovaniu cien energií pre domácnosti,“ vymenoval Fico s tým, že ide o veľmi dôležité správy pre slovenskú verejnosť.

V budúcom roku by mal deficit verejných financií klesnúť na 5,97 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,84 miliardy eur. Schodok sa tak má znížiť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) z očakávanej úrovne 6,52 % HDP v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.