SaS: Štát nedá na zdravotníctvo nič navyše, ťarchu dávajú na zamestnancov

Napriek kritike financovania zdravotníctva počas predchádzajúceho volebného obdobia, pokračuje vláda rovnako. Upozornila na to opozičná strana SaS. Za poistencov štátu sa pritom viac platiť nebude.

„Hovoria, že dajú do zdravotníctva viac peňazí, ale klamú. Nedajú do zdravotníctva nič navyše, naopak, nijako nekonsolidujú, nijako nešetria výdavky vlády na strane štátu, ale celú ťarchu dávajú na zamestnancov. Tvária sa, že na zamestnávateľov, ale skutočnosť je taká, že o to menšiu výplatu budú mať zamestnanci,“ zdôraznila poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jana Bittó Cigániková na margo plánovaného zvýšenia odvodov. Napriek plánovanému zvýšeniu vláda podľa jej slov nerieši kritérium kvality zdravotnej starostlivosti.

Zvyšovanie odvodov podľa poslanca za SaS Tomáša Szalaya nie je cestou. Priblížil, že v Európe existujú dva systémy financovania zdravotníctva. Ide o poistné systémy, v ktorých sa platia odvody z miezd, a systém, v ktorom sa platia odvody z daní. „Kým odvody z miezd platia ekonomicky aktívni ľudia, daňové systémy financujú zdravotníctvo z príjmu z daní. Do tohto systému platia rôzne skupiny, a tým pádom je bremeno financovania rozložené na populáciu rovnomernejšie,“ vysvetlil.

Dodal, že väzba financovania zdravotníctva na mzdy ekonomicky aktívnych ľudí je dlhodobo neudržateľná. Bremeno sa prenáša na pracujúcich ľudí a zvýšením odvodového zaťaženia bude zdravotníctvo zraniteľnejšie.