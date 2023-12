16-ročné dievča ukončilo vzťah so 46-ročným mužom, ten ju uväznil v aute

O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že mladá žena so 46-ročným mužom ukončila vzťah, čo on odmietal akceptovať. Z tohto dôvodu ju v nedeľu (10. 12.) donútil nastúpiť do auta a odviezol za mesto Poprad.

„Aj napriek snahe sa dievčaťu nepodarilo ujsť. Presunuli sa autom na iné miesto, pričom muž ju fyzicky, ako aj slovne neustále atakoval a vulgárne jej nadával. Po tom všetkom nakoniec odviezol dievča na miesto, kde býva,“ priblížila Ligdayová. Mladej žene nespôsobil žiadne závažné fyzické zranenia.

Polícia agresora vo veľmi krátkom čase vypátrala, obmedzila na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. „Okresný vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ dodala hovorkyňa s tým, že muž čelí obvineniu zo zločinu obmedzovania osobnej slobody.

Ak sa Popradčanovi vina pred súdom preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Ide podľa polície o závažný skutok.