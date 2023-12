Zdravotné odvody by sa mohli zvýšiť len dočasne

Zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov by sa mohli zvýšiť iba dočasne, a to do konca roka 2027.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu Vladimíra Baláža (Smer-SD) k návrhu novelizácie zákona o zdravotnom poistení, ktorý v utorok odobril parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Plénu Národnej rady (NR) SR ho odporúča schváliť. „Zvýšenie sadzby pre zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnú osobu a samoplatiteľa sa navrhuje iba v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027 ako prechodné opatrenie majúce za cieľ stabilizáciu verejných financií,“ uvádza sa v materiáli. Sadzba na zdravotné odvody pre zamestnávateľov, SZČO a tzv. samoplatiteľov sa má od nového roka zvýšiť o jeden percentuálny bod. Návrh novelizácie zákona schválila vláda v rámci opatrení na zlepšenie stavu verejných financií. Zvýšenie podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) prinesie pre sektor 357 miliónov eur navyše.