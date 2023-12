Takáč: Slovensko vysvetľuje EK, prečo je dovoz komodít z Ukrajiny problém

Uviedol to v pondelok (11. 12.) večer minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli.

Takáč upozornil, že na rade ministrov opakovane odznelo, že dovoz ukrajinských komodít do Európy je problém a že 80 percent z tovarov určených na tranzit zostáva v EÚ.

Minister spresnil, že pobyt v Bruseli využil na stretnutie s Michaelom Hagerom, šéfom kancelárie podpredsedu EK pre obchod Valdisa Dombrovskisa.

„Dostali sme od nich minulý týždeň v piatok, aj Maďarsko a Poľsko, taký prvý návrh o právnom konaní pre zákaz dovozu ukrajinských komodít, čo sme zakázali na národnej úrovni,“ vysvetlil Takáč. Dodal, že mal s Hagerom konštruktívnu diskusiu, pričom si dohodli ďalší postup. Podľa jeho slov Hager bol prekvapený informáciami, že slovenskí poľnohospodári pod tlakom dovozu ukrajinských komodít do Európy strácajú svoje tradičné trhy v západnej Európe, najmä čo sa týka obilia, a kladú si otázku, čo budú pestovať na 350.000 hektároch pôdy, ak tento stav bude pokračovať.

Takáč tvrdí, že Slovensko eurokomisii do Vianoc pošle podklady o tom, čo táto situácia spôsobila domácemu agrosektoru, a v tejto súvislosti vyzval aj ostatné krajiny EÚ susediace s Ukrajinou, aby podobné podklady zaslali do Bruselu.

„V januári budeme mať ďalšie spoločné stretnutia a budeme hľadať cestu, ako vysvetliť eurokomisii, že pre tieto členské štáty je to problém, pre Slovensko, a že ju vyzývame, aby prišla s nejakým spoločným riešením,“ vysvetlil Takáč. Potvrdil, že Slovensko sa chce vyhnúť žalobe a je ochotné s EK komunikovať prípadné rozšírenie zoznamu so zakázanými tovarmi z Ukrajiny, napríklad o kuracie mäso. To podľa neho spôsobuje problémy viacerým krajinám EÚ, podobne ako aj vajcia či cukor z Ukrajiny.

Pripomenul, že najnovšie už aj Rakúsko začína túto tému otvárať a uvažuje o možných clách a kvótach na dovoz niektorých tovarov z Ukrajiny.

V rámci ministerských debát Slovensko podporilo návrhy Poľska, že ak sa hovorí o vstupe Ukrajiny do EÚ, tak treba urobiť poriadnu analýzu a zistiť, čo to spôsobí pre európsky agrosektor.

Upozornil aj na otázky viacerých krajín, či po júni 2024 bude snaha EÚ predlžovať bezcolný styk s Ukrajinou, lebo tlak na predlženie súčasného stavu existuje. Otázkou však je, ako to poznačia júnové voľby do Európskeho parlamentu a politické dianie okolo toho.