Deťom treba cez vianočné sviatky dopriať čas aj s kamarátmi

Treba im preto dopriať aj čas s priateľmi. Upozornila na to Lucia Chamutyová, psychologička z Linky detskej istoty (LDI). Tá bude fungovať aj počas sviatkov.

„Práve deti a mladí ľudia môžu osamelosť pociťovať vo zvýšenej miere, a to i napriek tráveniu sviatkov so svojimi blízkymi. Spúšťačom môže byť napríklad zvýšený stres rodičov spôsobený spoločenským tlakom mať dokonalé Vianoce či všeobecný zhon spojený so sviatkami,“ skonštatovala.

Psychologička z LDI Katarína Kožová zase poukázala na to, že cez sviatky môže dochádzať aj k vzniku hádok. „Stretávajú sa viacerí členovia rodiny, zväčša aj širšej, trávia spoločne viac času, čo môže viesť k stretu názorov či ku vzniku konfliktov. Aj preto je dôležité hovoriť o svojich potrebách a očakávaniach s blízkymi,“ povedala.

Deti a mladí sa môžu aj počas sviatkov obrátiť na Linku detskej istoty. Tím odborníkov je k dispozícii na telefónnom čísle linky 116111. Funguje nonstop, je bezplatná a anonymná.