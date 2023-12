Video: Žena takto našla svojho psa. Potom zistila, čo sa s ním vlastne deje

Domáce zvieratá prinášajú do nášho života množstvo radosti aj starostí, no bez nich by bol náš svet nudný. Vie to aj Rhiannon, majiteľka pyrenejského horského psa, ktorý dokáže predstierať, že zomiera na dehydratáciu. Video s jeho hereckým výkonom sa stalo virálne a videli ho milióny ľudí po celom svete.

Rhiannon na svoj mobil zachytila, ako jej pes leží s hlavou v prázdnej miske na vodu. Pes takmer minútu odpočíval miske, pohyboval jazykom a tváril sa smutne a unavene. Nakoniec sa začal celou otvorenou tlamou opierať o okraj misky, pozeral do kamery a vyzeral o niečo energickejšie, ako sa zdalo počas prvých 10 sekúnd klipu.

Rhiannon na sociálnej sieti uviedla, že na svojej farme chová dvoch takýchto psov, pričom ten druhý jednoducho šteká pri umývadle, keď je smädný a nepodáva pri tom herecký výkon hodný Oscara. Rhiannon na svojom Instagrame často zverejňuje fotografie a videá oboch psov.

Ďalší používatelia sociálnej siete sa podelili o zážitky so svojimi psami. "Môj pes jednoducho udiera do misky s vodou, kým ju nenaplníme," napísala jedna osoba. Ďalšia osoba komentovala: "Môj pes sa snaží hrabať v miske, kým ju nenaplním, a potom odíde bez toho, aby sa napil.”

Foto: Lubo Curny/Shutterstock.com

Pyrenejský horský pes je inteligentné, trpezlivé a pokojné plemeno s priemernou dĺžkou života 10-12 rokov. Je láskavý k rodine, no ide o veľkého psa, ktorý v dospelosti môže vážiť viac ako 60 kg.