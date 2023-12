Premiér: Úmrtie advokáta Krivočenka treba dôkladne vyšetriť

Predseda vlády Robert Fico bude iniciovať vyšetrovanie úmrtia advokáta Ľubomíra Krivočenka na ochorenie COVID-19 vo väzenskej nemocnici v Trenčíne a nevylučuje v tejto kauze mimoriadne rokovanie Národnej rady SR. Premiér to povedal po pondelkovej návšteve Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne.

Krivočenko podľa neho po tom, ako ho zobrali do väzby, opakovane žiadal o stretnutie s notárom, ktorý by mu overil podpis na splnomocnení, na základe ktorého by mohol informovať svoju manželku o svojom zdravotnom stave.

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Rastislav Hruška to štyrikrát odmietol,“ pripomenul premiér s tým, že Krivočenko mohol žiť a nemal byť ani obvinený, ani zadržaný, ani vzatý do väzby. Ide podľa neho o typický príklad, ako fungoval Úrad špeciálnej prokuratúry.

Ako dodal, nemôžu nechať len tak, že zomrie na covid človek vo výkone väzby. Krivočenko bol podľa neho pravdepodobne jeden jediný väzeň na Slovensku, ktorý zomrel na covid. „Prečo práve pán Krivočenko? Zavadzal niekomu? To sú veci, ktoré treba prešetriť,“ doplnil premiér.

„Pôjdeme do rázneho vyšetrenia toho, kto zodpovedá za smrť advokáta Krivočenka. Nemôžeme sa stotožniť s vyjadrením bývalej ministerky Márie Kolíkovej, ktorá povedala, že pre neho nemali pľúcnu ventiláciu, hoci všetko bolo inak. Nemôžeme nechať tak úmrtia. Musíme sa pozrieť spätne aj na smrť generála Lučanského, ktorá je stále spojená s obrovskými záhadami,“ zdôraznil premiér.