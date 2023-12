Ako správne jazdiť na ľade? Tieto tipy vám môžu zachrániť život

Zimné cesty skrývajú rôzne nástrahy a výsledkom sú potom nehody, zápchy a nervózni šoféri. Dnes sú už autá vybavené mnohými pomocnými systémami, ale aj tak je vhodné sa na cestu autom dobre pripraviť a nikdy nezabúdať na zimné gumy. Vďaka tomu dokážete čeliť nebezpečným podmienkam, ktoré prinášajú zasnežené či zľadovatené cesty. Experti z britskej spoločnosti RAC ponúkajú niekoľko tipov na to, ako sa v zime na cestách správať, čo nerobiť a ako sa pripraviť.

Ako sa pripraviť na cestu?

Musíte si uvedomiť niekoľko základných faktov o jazde na snehu či ľade. V prvom rade je ovplyvnená priľnavosť pneumatík. Tá je pri znížených teplotách zredukovaná, rovnako ju znižuje sneh aj ľad. Predlžuje sa aj brzdná dráha auta. S týmito faktami musíte počítať a prispôsobiť tomu spôsob jazdy. Dôležitá je aj viditeľnosť – dobre očistite okná aj zrkadlá, aby ste videli pred seba a aj na to, čo sa deje okolo vás.

Nikdy neviete, čo vás na zimnej ceste čaká. Aj ak sa vám nestane nejaká nehoda, vždy môžete zostať zaseknutí niekde v zápche alebo zapadnúť do snehu. Pre každý prípad nikdy nezabúdajte na mobilný telefón, nabíjačku do auta, teplú deku, tekutiny a nejaké jedlo. Tieto veci vám pomôžu, ak sa niekde zaseknete a strávite tam hodiny.

Ako správne jazdiť na zľadovatených cestách?

Foto: alenka2194/Shutterstock.com

Predvídavosť a plynulosť sú kľúčové pre jazdu na zľadovatených cestách. Preto si dávajte pozor na potenciálne nebezpečenstvá na ceste a prispôsobte tomu svoju jazdu, všímajte si snehové jazyky alebo aj zľadovatené časti vozovky a spomaľte, ak si to situácia vyžaduje. S plynom, brzdou aj volantom pracujte tak pomaly a hladko, ako je to len možné. Tým znižujete riziko šmyku. Nepridávajte zbrklo, nebrzdite prudko.

Zlepšeniu priľnavosti na ceste môže pomôcť jazda na vyššom prevodom stupni. To vám totiž pomáha riadiť si využívanie sily motora, vďaka čomu jednoduchšie získate trakciu na problémových povrchoch. Jazda v aute s manuálnou prevodovkou od vás bude vyžadovať častejšie využívanie spojky, ale znížite tým riziko šmyku.

Ako sa na ľade mení brzdná dráha a ako zvládnuť šmyk?

Dnes už môžete absolvovať školu šmyku a pripraviť sa tak na rizikové situácie za volantom. Musíte počítať s tým, ako ľad ovplyvňuje jazdné vlastnosti auta, medzi nimi hlavne brzdnú dráhu. Tá môže byť na ľade až desaťnásobne dlhšia a tým pádom by ste medzi vami a autom pred vami mali udržiavať aspoň desaťnásobok odporúčanej vzdialenosti. Nejde pritom len o ľad na ceste. Nižšie teploty ako také znižujú priľnavosť pneumatík, takže aj keď je teplota nad nulou a na ceste nie je ľad, mali by ste byť stále opatrní.

Ako sa správať, keď už sa dostanete do šmyku? S volantom narábajte jemne a rozhodne z neho nespúšťajte ruky. Korekcie musia byť krátke, nebrzdite a ani nepridávajte plyn. Volantom otočte do opačnej strany a môže pomôcť aj to, ak zošliapnete spojkový pedál.

Pozor na takzvaný čierny ľad

Foto: Mike_O/Shutterstock.com

Čierny ľad je tenká vrstva ľadu na povrchu vozovky, vlastne je to druh poľadovice. Keďže je hladká a priehľadná, má rovnakú farbu ako cesta pod ňou. Čierny ľad môže byť pre vodičov takmer neviditeľný, čo ho robí obzvlášť nebezpečným. Ak je teplota nízka a povrch cesty vyzerá byť mokrý, buďte opatrní a jazdite pomalšie, pretože môže ísť práve o tento jav. Niekedy sa na ceste javí ako lesklý povrch. Môžete ho vidieť trblietať sa v slnečnom svetle alebo si všimnúť autá pred vami, ktoré bez zjavného dôvodu odbočujú.

Je však pravdepodobné, že čierny ľad vôbec neuvidíte, takže buďte obzvlášť opatrní na zatienených úsekoch ciest, mostoch, nadjazdoch a tuneloch – kdekoľvek môže byť povrchová teplota v skutočnosti nižšia. Ovplyvnené sú aj málo frekventované cesty. Ak naň narazíte, nepanikárte. Držte volant rovno a udržujte rýchlosť – nebrzdite. V prípade potreby použite prevodové stupne na spomalenie auta, ale vyhnite sa akýmkoľvek náhlym pohybom, ktoré by mohli vaše auto destabilizovať.

Ako jazdiť počas krupobitia?

Búrka s krupobitím je mimoriadne nebezpečná pri jazde autom. Nielenže môže spôsobiť rozsiahle škody na vašom aute, ale môže byť nebezpečná aj vtedy, keď z auta vystupujete. Krupobitie môže tiež zhoršiť viditeľnosť a v extrémnych podmienkach dokonca rozbiť okná vášho auta. Ak musíte cestovať, naplánujte si trasu tak, aby ste sa vyhli postihnutým oblastiam. Odporúčame tiež informovať príbuzných a priateľov o plánovanej trase v prípade núdze.

Ak je krupobitie silné, odstavte auto na bezpečnom, najlepšie nejakom krytom alebo inak chránenom mieste, napríklad pod nadjazdom, ak si to situácia vyžaduje. Auto zastavte tak, aby krúpy dopadali na prednú časť vášho auta. Čelné sklá sú zosilnené, aby odolali nárazom spredu. Bočné okná a zadné sklá nie sú a sú oveľa náchylnejšie na rozbitie. Vyhnite sa priekopám kvôli riziku vysoko stúpajúcej vody.