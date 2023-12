Európski odborári prídu do Bruselu protestovať proti úspornému programu EÚ

Demonštrácia, ktorú zvolala Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC), je súčasťou širšej kampane za „spravodlivú dohodu pre pracujúcich“ a prichádza v čase, keď ministri členských krajín a europoslanci rokujú o reforme pravidiel hospodárskeho riadenia EÚ.

Podľa súčasného návrhu bude 14 členských štátov nútených znížiť zo svojich rozpočtov len v budúcom roku 45 miliárd eur. K týmto výpočtom dospela ETUC na základe údajov Európskej komisie (EK).

V prípade Slovenska to znamená škrty vo výške 548 miliónov eur, čo by podľa odborárov zaistilo plat 31.106 zdravotným sestrám alebo 49.932 učiteľom.

ETUC upozornila, že uvedená reforma prichádza po pozastavení predchádzajúcich pravidiel v roku 2020 prostredníctvom aktivácie všeobecnej únikovej klauzuly Paktu stability a rastu EÚ, aby sa členské štáty vyrovnali s hospodárskymi následkami pandémie COVID-19.

Nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti 1. januára 2024, ale zatiaľ sa nedospelo k dohode o ich podobe. Podľa súčasného návrhu budú musieť členské štáty s deficitom nad 3 % HDP každoročne znižovať svoj rozpočtový deficit minimálne o 0,5 % HDP.

To by podľa ETUC viedlo k menšiemu počtu pracovných miest, nižším mzdám, obmedzeným verejným službám a väčšine členských štátov Únie by to neumožnilo investovať potrebné zdroje na splnenie sociálnych a klimatických cieľov EÚ.

ETUC a jej pridružené spoločnosti chcú využiť utorňajšiu demonštráciu na výzvu, aby pravidlá správy ekonomických záležitostí stavali blaho ľudí a planéty nad svojvoľné limity, aby boli zachované úspešné mechanizmy solidarity EÚ zavedené počas pandémie, napríklad nástroj na obnovu a odolnosť, ktorý by mal byť trvalý.

Odborári požadujú predĺženie všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu o jeden rok s cieľom poskytnúť dostatočný čas na dosiahnutie udržateľnej reformy pravidiel správy ekonomických záležitostí a žiadajú iniciatívy potrebné na zabezpečenie spravodlivých podmienok pre pracovníkov vrátane lepších pracovných miest a vyšších miezd, podpory kolektívneho vyjednávania, lepších pracovných podmienok a ukončenie praktík takzvaného neistého dočasného a slabšie plateného zamestnania.