Zelenskyj sa rozprával s Orbánom. Takto hodnotí rozhovor

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na pondelok opísal rozhovor s maďarským premiérom Viktorom Orbánom ako "maximálne úprimný". Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.

„(Rozhovor) bol maximálne úprimný - a samozrejme sa týkal našich európskych záležitostí,“ povedal Zelenskyj vo videoodkaze zverejnenom na sociálnej sieti.

Maďarský premiér „v súvislosti so vstupom Ukrajiny do Európskej únie signalizoval, že členské štáty EÚ o tejto otázke neustále diskutujú“, uviedol po stretnutí Orbánov hovorca Bertalan Havasi.

Video zverejnené na platforme YouTube zachytilo, ako sa Zelenskyj a Orbán rozprávajú asi 20 sekúnd v budove argentínskeho parlamentu. Rozhovor sa uskutočnil pred nadchádzajúcim summitom EÚ, kde sa bude rozhodovať o začatí prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ.

Zelenskyy spoke to Viktor Orban at the inauguration of the Argentine president pic.twitter.com/WWkyaDSSPI