SHMÚ vydáva sériu výstrah pre mnohé regióny Slovenska

Vydal preto viaceré výstrahy prvého stupňa, ktoré platia už od nedele večer, ale aj v pondelok (11. 12.).

Na hmlu treba dávať pozor podľa SHMÚ takmer na celom Slovensku. Od polnoci až do pondelka popoludnia platí aj výstraha pred poľadovicou, a to na väčšine Slovenska.

V Žilinskom kraji treba rátať aj so silným vetrom a vetrom na horách. Výstraha platí pre väčšinu kraja. Vietor môže v nárazoch dosahovať rýchlosť až do 70 kilometrov za hodinu. Na horách od 1500 metrov to môže byť až 135 kilometrov za hodinu v nárazoch, v priemere do 85 kilometrov za hodinu, teda na úrovni víchrice.

Tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje vo viacerých okresoch. Výstraha platí okrem Žilinského kraja aj pre okresy Poprad a Kežmarok.