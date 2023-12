Ako správne skladovať slaninu? Na svoj doterajší postup zabudnite

Ak patríte k obľúbencom mäsitých jedál, určite sa vo vašej domácnosti často nájde aj slanina. Prerastený tuk z ošípaných sa používa ako základ pri príprave mäsa a omáčky, hodí sa ako prísada do vajíčok a na halušky, ale pokojne sa dá jesť aj samá.

Napriek tomu, že slanina prakticky tvorí základ väčšiny kuchýň na Slovensku, len máloktorý z nás ju skladuje správne. Nesprávne skladovanie ju pritom oberá o celé dni až týždne sviežosti a kvalitnej chuti.

Ako správne skladovať slaninu

Jednou z najčastejších chýb skladovania tohto pokrmu je to, že ho nechávame v pôvodnom balení. Slaninu by sme namiesto toho mali vybrať a odložiť do pevne uzatvorenej nádoby.

Pre slaninu je problematický kyslík, ak je mu vystavená po dlhší čas. Jeho kontakt s tukom totiž spôsobuje zmenu sfarbenia a textúry, čo sa napokon odrazí aj na chuti výrobku.

Kyslík zrýchľuje kazenie slaniny najmä preto, že poskytuje živnú pôdu pre baktérie. Jeho nepriaznivým účinkom sa však vyhnete skladovaním v uzatvárateľnom vzduchotesnom vrecku alebo v pevne uzatvorenej nádobe.

Ako zachovať jej čerstvosť

Neotvorené balenie slaniny vydrží v chladničke po dobu asi dvoch týždňov. Surová slanina preložená do uzatvárateľnej nádoby vydrží v chlade asi týždeň a tepelne spracovanú slaninu môžete jesť ešte po štyroch až piatich dňoch.

Ak neplánujete okamžite použiť kúpenú slaninu, môžete ju odložiť do mrazničky, kde vydrží až osem mesiacov. To isté môžete spraviť s otvoreným balením slaniny, ktoré v mrazničke vydrží šesť mesiacov (treba ju však chrániť pred vzduchom vyššie zmienenou metódou) a tepelne spracovaná slanina vydrží v mrazničke asi mesiac.

V pevne uzatvárateľnej nádobe môžete skladovať aj masť zo slaniny – v chladničke vydrží šesť mesiacov a v mrazničke asi deväť mesiacov.

Ako zistiť, či je pokazená?

Ku klasickým známkam poškodenia slaniny patrí:

zmena farby na sivú, hnedú alebo zelenkastú

slizký a lepkavý povrch namiesto mäkkého a vlhkého

kyslastý zápach hniloby

V prípade, že na slanine spozorujete známky hniloby, rýchlo ju odstráňte, aby v chladničke nepoškodila iné jedlá.