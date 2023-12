JDS vyzvala opozičné politické strany, aby predstavili konsolidačné opatrenia

Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií súčasnej vlády JDS vníma ako dobrý signál pre Slovensko. Informoval o tom predseda JDS Michal Kotian.

„Podľa JDS je potrebné, aby verejnosť spoznala návrhy všetkých relevantných parlamentných politických strán najmä v situácii, keď sa za posledné tri roky zvýšilo zadlženie na každého jedného Slováka o viac ako 40 %,“ uviedla JDS.

Jednota kritizuje aj to, že niektoré z opozičných strán vystupujú proti zvyšovaniu dôchodkov. Mali by tak občanom predstaviť, ktoré konsolidačné opatrenia by zasiahli sociálne štandardy ľudí. Podľa JDS sa dlh Slovenska od roku 2020 do 2023 zvýšil o 25 miliárd eur.

Bolo by korektné, aby sa verejnosť a seniori dozvedeli, do akej miery by chceli opozičné strany ísť v rámci výdavkov do opatrení, ktoré avizovala aj vláda odborníkov. Ide o krátenie dôchodkov, rušenie obedov či vlakov zadarmo, škrtanie sociálnych dávok či zvyšovanie dane z pridanej hodiny (DPH).

„Samotné konsolidačné opatrenia predstavené vládou za dve miliardy eur pri udržaní sociálnych štandardov sú dobrým signálom pre Slovensko. Oceňujeme, že boli v rámci Ódorových excelovských lego kociek vybrané opatrenia, ktoré budú mať minimálne dosahy na sociálne štandardy nielen nás, seniorov, ale aj ďalších sociálnych skupín,“ dodala JDS.