Hlas-SD: Rešpektujeme názor prezidentky, zodpovednosť však ponesie vláda a NR SR

Strana dodala, že právny štát nesmie byť viazaný na existenciu jednej inštitúcie a už vôbec nie konkrétnej osoby na jej čele. Uviedla to v reakcii na vyjadrenie prezidentky, ktorá nevylučuje prípadné veto ani podanie na Ústavný súd SR v prípade rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

„Špeciálne inštitúcie trestného práva sú v Európskej únii absolútnou výnimkou, preto v rámci približovania trestného práva vyspelým krajinám pristupuje vláda aj k tomuto kroku,“ uviedla v stanovisku Hlasu-SD jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Prezidentka kritizuje aj to, že vláda predložila zmeny v skrátenom legislatívnom konaní, bez komunikácie s laickou aj odbornou verejnosťou. „Na dlhšiu diskusiu by bol dostatok času, ak by predchádzajúce vlády nezmyselne neodsúvali termín parlamentných volieb až na koniec septembra,“ reagoval Hlas-SD.

Čaputová v piatok uviedla, že rušenie ÚŠP sa javí ako účelový a neprípustný personálny zásah zo strany politickej moci do fungovania prokuratúry.