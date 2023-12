Martin Vlachynský: Zvyšovanie zdravotných odvodov nie je šťatné riešenie

"Tento krok je dosť prekvapivý, sadzby zdravotných odvodov sa nikto nechytil 20 rokov a ani v predvolebnom programe, ani v programovom vyhlásení vlády sme takýto krok nevideli," reagoval pre TASR. Zdroje pre zdravotníctvo by zvyšoval cez platbu štátu.

Na zvyšovanie zdrojov cez vyššie platby za poistencov štátu vidí dva dôvody. „Prvým je to, že zvýšenie platby z rozpočtu by nútilo vládu utriediť si priority. Chcem dotovať hypotéky alebo zvýšiť zdroje v zdravotníctve? Kde nie sú priority, tam je populizmus. Vláda takto hodila celý problém na zamestnávateľov a zamestnancov a má voľnejšie ruky k plytvaniu na kupovanie voličov,“ skonštatoval Vlachynský.

Druhým dôvodom je podľa neho priepastný rozdiel medzi platbami štátu a platbami zamestnancov a živnostníkov. „Technokrat by namietal, že je to jedno, na konci dňa záleží na celkovej sume. To však nie je pravda. Máme síce konkurenčný poistný systém, no ten využíva len zlomok výhod konkurencie. Neexistuje a ani nemôže existovať konkurencia v cenách a v produktoch. Bráni tomu náš systém financovania, v ktorom daň voláme 'poistka',“ uviedol Vlachynský. Myslí si, že zbližovanie „cien poistenia“ pre ekonomicky aktívnych a poistencov štátu by umožnilo v budúcnosti uvažovať nad reformou systému smerom k nominálnemu poistnému, aké funguje v Holandsku.

Problém vidí aj v tom, že zvyšovanie zdrojov prichádza „tradične“ bez akejkoľvek naviazanosti na kvalitu alebo kvantitu. „Zamestnanec či živnostník nevedia, čo dostanú sa vyššie 'poistné'. Zdravotníctvo má potenciál spotrebovať nekonečné množstvo zdrojov, bez dotiahnutia nároku pacienta, napríklad aj v podobe odsunutých čakacích lehôt, bude stále pociťovaný nedostatok peňazí, bez ohľadu na to, koľko sa v danom roku doleje,“ zhrnul analytik.

Sadzba na zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov sa má od nového roka zvýšiť o jeden percentuálny bod. Návrh novelizácie zákona o zdravotnom poistení v pondelok schválila vláda v rámci opatrení na zlepšenie stavu verejných financií. Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) zvýšenie odvodov prinesie pre sektor 357 miliónov eur navyše.