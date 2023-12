KDH vyzýva ministerstvo zdravotníctva prepracovať opatrenie o zmenách v sieti sídel záchraniek

Informoval o tom poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Janckulík (KDH). Kritizuje, že opatrenie nepočíta v okrese Námestovo so žiadnym sídlom záchrannej stanice.

„Prosím ministerku, aby poslala úradníkov z ministerstva zdravotníctva do regiónov, aby si prešli všetky cesty, v akom sú stave, aká je tam cestná dostupnosť a potom, aby urobili model,“ skonštatoval na štvrtkovej tlačovej konferencii Janckulík.

Mrzí ho, že nový model nepočíta ani s turistickými lokalitami, ako je napríklad Zuberec či oblasť Terchovej. Poslanec František Majerský (KDH) so zámerom nesúhlasí, novú sieť považuje za zlú.

Proti opatreniu je aj Žilinský kraj

Opatrenie ministerstva odmieta aj Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Poukázal na to, že sa prijalo bez účasti a možnosti pripomienkovania zo strany samosprávnych krajov a ďalších dotknutých účastníkov. Upozornil, že v kraji by sa v budúcnosti mohol znížiť počet staníc záchrannej zdravotnej pomoci o 11 bodov, čo by spôsobilo problém predovšetkým v horských oblastiach so sťaženou dostupnosťou.

„Považujeme toto opatrenie za unáhlené a domnievame sa, že vzniklo od stola, bez ohľadu na dôležité vstupné parametre. Požiadam pani ministerku zdravotníctva o osobné stretnutie, kde jej chcem vysvetliť, ako sa dramaticky zhorší dostupnosť záchrannej zdravotnej služby v niektorých oblastiach nášho kraja a zároveň požiadam o opravu schváleného opatrenia,“ zhrnula predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Ministerstvo tento týždeň zverejnilo opatrenie, ktoré určuje sídla staníc a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Dokument, ktorý popisuje nové sídla záchraniek, je založený na matematickom modeli, ktorý podľa MZ stanovuje ideálnu dostupnosť záchranky pre pacienta. Akékoľvek zmeny v sieti záchraniek nastanú podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) najskôr v druhej polovici roka 2025. Dodala, že finálna podoba siete bude reflektovať na reálne potreby pacientov a optimalizáciu siete nemocníc.