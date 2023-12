Svetový pohár v Jasnej nie je možné zrealizovať bez podpory od štátu, tvrdí ZSL

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2024 v Jasnej nie je možné zrealizovať bez podpory od štátu. Tá v súčasnosti tvorí približne štvrtinu z 3,8-miliónového odhadovaného rozpočtu na podujatie. TASR to potvrdil prezident Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Martin Paško. Ministerstvo školstva reagovalo, že vo veci by sa malo rozhodnúť v najbližších dňoch.

Zväz tvrdí, že svoju účasť na organizácii podujatia potvrdili Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS) na základe predbežného súhlasu, ktorý získal od sekcie športu ministerstva školstva. „Zmenou vlády sa, prirodzene, rokovania na určitý čas zastavili. V súčasnosti opätovne prebiehajú rokovania týkajúce sa formy a výšky podpory zo strany štátu. Keďže sme nový národný zväz, zatiaľ nedisponujeme žiadnymi zdrojmi, ktoré by pokryli podujatia tohto formátu,“ vysvetlil Paško. Aktuálne sú podľa jeho slov v štádiu predbežných prísľubov na pokrytie celkového rozpočtu.

Rezort školstva pre TASR uviedol, že lyžiarsky zväz žiada o 900.000 eur. O podpore a sume príspevku bude rozhodovať Fond na podporu športu. Zasadnutie by sa podľa člena správnej rady fondu Miroslava Drába malo uskutočniť 14. decembra. Zvyšnú časť rozpočtu na podujatie organizátori vykryli z príjmov z predaja vysielacích práv, vstupeniek či od reklamných partnerov. Vstupenky na podujatie sa vypredali v expresne rýchlom čase.

Svetový pohár sa má vrátiť do Jasnej cez víkend 20. a 21. januára. V pretekoch by nemali chýbať najväčšie hviezdy súčasnosti na čele s domácou Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Šéf spoločnosti Tatry Mountain Resorts, ktorá prevádzkuje lyžiarske stredisko Jasná, Igor Rattaj upozornil, že je najvyšší čas otázku podpory od štátu vyriešiť. „Môže sa totiž stať, že ak sa kompetentní nezobudia a nedajú nejakým spôsobom dotáciu, tak tu svetový pohár nebude. To by bola jedna obrovská hanba pre cestovný ruch a šport,“ zhodnotil.