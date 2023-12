Mária Kolíková: Vládna novela vážne naruší celý trestnoprávny systém

Upozornila pritom, že novela nie je len o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Okrem iného namietala snahu prerokovať návrh v skrátenom legislatívnom konaní, pričom neprešiel klasickým pripomienkovaním.

„To, čo sa teraz deje, nie je len o špeciálnej prokuratúre. Dali sme napospas osudu bezpečnosť nás všetkých a nechávame priestor pre zločinnosť,“ povedala Kolíková. Zároveň sa podľa nej rezignovalo na boj s korupciou. Poznamenala, že novela má zmeniť hranicu pri posudzovaní majetkovej trestnej činnosti z 266 na 700 eur. Znamená to podľa nej, že všetky skutky, ktoré doteraz patrili pod orgány činné v trestnom konaní (OČTK), budú naďalej nezákonné, no nebudú ich riešiť OČTK, ale priestupkové orgány. Tvrdí, že príslušné rezorty a orgány na to nie sú pripravené.

Namietala aj zmeny, týkajúce sa nahrádzania trestov odňatia slobody alternatívnymi trestami. „Akonáhle ideme trestnými sadzbami dole, do trestného systému zapájame viac iné tresty,“ uviedla s tým, že napriek tomu sa nedáva na probáciu viac prostriedkov a neposilňujú sa kapacity orgánov, ktoré majú dohliadať na riadny výkon alternatívnych trestov. Upozornila na kolaps systému. Novelizáciou sa podľa Kolíkovej vydáva náš trestný systém nielen napospas organizovanému zločinu a korupcii, ale zároveň sa rezignuje aj na to, aby boli trestné skutky riadne stíhané a postihované.

Čo sa týka zrušenia ÚŠP, Kolíková sa obáva prieťahov v konaniach. Ozrejmila, že jednotlivé spisy prokurátorov ÚŠP by sa po schválení zmien mali opätovne prerozdeliť krajským prokurátorom. Nespochybňuje podľa vlastných slov ich čestnosť. Poznamenala však, že ÚŠP a jeho prokurátori sa venovali inej trestnej činnosti a navyše si budú musieť množstvo spisov prokurátori naštudovať nanovo. Tým podľa nej určite dôjde k prieťahom aj v závažných kauzách. Poukázala aj na to, že podľa štatistík bol ÚŠP vo viac ako 90 percentách obžalôb úspešný, a to aj s využitím všetkých opravných prostriedkov.