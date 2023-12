Premiér: Úrad špeciálnej prokuratúry sa nedá opraviť

Za svojím rozhodnutím si Fico stojí. Je pripravený spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) obhajovať návrh v parlamente

Je potrebné dostať ÚŠP pod kontrolu Generálnej prokuratúry (GP) SR tak, ako to vždy malo byť, povedal Fico. Privítal vyjadrenie GP, že je pripravená zvládnuť mnohé špeciálne prípady, ktorými sa ÚŠP zaoberala. „ÚŠP sa jednoducho nedá opraviť. Lipšic tam vošiel ako losos z mora, vytrel sa na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov, ako je on. Preto je tento úrad v podstate nenapraviteľný,“ povedal premiér. Tvrdí, že špeciálna prokuratúra prispievala k porušovaniu ľudských práv, dokazujú to napríklad nálezy Ústavného súdu SR či rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.

Prokurátori ÚŠP podľa Fica nikam neodchádzajú. Rozhodne sa o ich pôsobení, či ostanú na GP priamo alebo pôjdu na krajské či okresné prokuratúry. Doplnil, že Špecializovaný trestný súd ostáva súčasťou súdnictva.