Cestári upozorňujú na silné sneženie, došlo k nehode

Pre silné sneženie je obmedzená v stredu dohľadnosť do 100 metrov na R1 Trnava - Nitra a v Bratislave a okolí. Hmla s viditeľnosťou do 100 metrov je v lokalitách Pastierske, Švábovská stráň a Štrba. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.

SSC upozorňuje, že na vlhkých a mokrých vozovkách sa pri zníženej teplote môže vytvárať poľadovica. Cesta II/531 v okresoch Revúca a Brezno je pre kamióny uzavretá. Zjazdné sú všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty I., II., III. triedy, ako aj horské priechody.

V Bratislave došlo k nehode, doprava sa spomaľuje

Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú viaceré kolóny i nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Hodinu sa vodiči zdržia na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2, Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Na starej ceste musia vodiči počítať so zdržaním 15 minút. Kolóna a desaťminútové zdržanie je na rýchlostnej ceste R7 za Šamorínom do Bratislavy.

Nehodu dokumentujú v hlavnom meste na Prístavnom moste smerom do Petržalky, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Vodiči si tam postoja 20 minút. Nehodu evidujú aj na križovatke Záhradníckej a Karadžičovej ulice smerom z centra, kde sa zrazili tri autá. Blokovaný je ľavý odbočovací pruh, premávka sa spomaľuje.

S kolónou treba počítať aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku, kde sa vodiči zdržia 15 minút.