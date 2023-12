Taraba sa vyjadril k rušeniu Národného parku Malá Fatra a strieľaniu vlkov

Národný park Malá Fatra sa rušiť nebude. Vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Zároveň odmietol, že by podpísal odstrel vlkov. K témam sa mal vyjadriť na utorkovom mimoriadnom Výbore Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý zvolala opozícia. Nebol však uznášaniaschopný. Podpredsedníčka výboru Tamara Stohlová (PS) skonštatovala, že dôvodom bola obštrukcia koalície.

„Nedáva zmysel mňa ako ministra konfrontovať s vyjadreniami, ktoré ja som nikde nepovedal. Ja som k Malej Fatre nedal jedno jediné vyjadrenie, že sa má rušiť,“ komentoval Taraba. Odmietol tiež, že by podpísal odstrel vlkov. Označil to za pseudotému. „Slovenské vlky sa strieľať nejdú. (...) Jediné, čo sme podpísali, je vyhláška, aby sa k tomu mohli vyjadrovať odborníci, celá spoločnosť a následne to vyhodnotíme,“ načrtol s tým, že oveľa radšej by riešil napríklad tému premnoženej raticovej zveri. Opozíciu kritizoval za neuznášaniaschopnosť výboru.

Podpredsedníčka výboru upozornila, že na výbore chýbalo sedem koaličných poslancov. Opozícia podľa nej bola pripravená odborne rokovať o ochrane vlkov či národnom parku Malá Fatra. Ocenila slová ministra o tom, že zrušenie celoročnej ochrany vlka dravého sa nechystá. „Vypovedá to o tom, že tlak verejnosti aj opozície mal zmysel,“ skonštatovala s tým, že budú sledovať ďalšie kroky.

K téme Malej Fatry Stohlová podotkla, že Kuffov status, kde tvrdí, že Malá Fatra bude prvým prírodným parkom na Slovensku je stále na sociálnych sieťach.

Štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa poprel, že by povedal, že sa má Malá Fatra rušiť. Podľa svojich slov len spomenul prírodný park, keďže iniciatíva existuje dlhšie a prezentoval túto tému aj v predvolebnej kampani. „Momentálne to nie je na stole ministerstva,“ dodal.