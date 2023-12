SaS: Vláda neprijateľne zvýši dane a zasiahne do druhého piliera

Vláda podľa nej neprijateľne zvýši dane a zasiahne do druhého piliera. Poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Viskupič (SaS) v pondelok uviedol, že zvýšenie daní a odvodov pocíti vo svojej peňaženke absolútne každý.

„Vláda sa tvári, ako veľkoryso dáva 13. dôchodok či iné sociálne benefity, avšak v konečnom dôsledku to zaplatíme my všetci. Nezvýšia sa len dane za alkohol a tabak, ktorý bude znamenať zdražovanie, ale zavádza sa aj minimálna daň pre firmy či sa neakceptovateľne zasahuje do druhého piliera,“ objasnil Viskupič s tým, že daňové zákony vlády sú katastrofou pre Slovensko a jeho možný ekonomický rast.

Strana SaS zároveň avizuje, že sa bude podrobne venovať každej jednej rozpočtovej položke aj pri parlamentnej rozprave o tomto bode. „Všetci tí, ktorí tvoria hodnoty a aj všetci ostatní sa poskladajú na predvolebné miliónové sľuby Smeru, Hlasu a SNS,“ uzavrel Viskupič.