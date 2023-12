Peter Pellegrini: Konsolidačné opatrenia by nemal bežný občan pocítiť

Aj preto po rokovaniach v koalícii s návrhom Hlas-SD súhlasil. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini v reakcii na schválenie balíka vládou.

„Je to kombinácia, ktorá je v danom momente možná. My ako strana Hlas-SD a koaličný parter sme s takýmto mixom po ťažkých vyjednávaniach súhlasili,“ povedal Pellegrini. Poznamenal, že ide o opatrenia, ktoré sa týkajú aj firiem, no v globále sa bežného pracujúceho občana dotknú minimálne. Zároveň deklaroval, že budú robiť všetko pre to, aby sa mimoriadne zdanenie bánk nepremietlo napríklad do zvýšených poplatkov klientov.

Čo sa týka zvýšenia zdravotných odvodov o jeden percentuálny bod, Pellegrini hovorí o dočasnom solidárnom zvýšení. Aj tu podčiarkol, že zmena sa nemá premietnuť do mzdy zamestnancov. Pellegrini zdôraznil, že v tomto prípade musí ísť o solidárny príspevok všetkých ľudí, ak chceme zdravotníctvo na Slovensku spoločnými silami posunúť na vyššiu úroveň.