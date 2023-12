Vláda: RTVS má dostávať príspevok vo výške najmenej 0,12 percenta HDP

Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Návrh schválila v pondelok vláda.

„V súvislosti s potrebou ozdravenia verejných financií sa prijíma konsolidačné opatrenie, ktorým sa zabezpečuje príspevok pre RTVS vo výške najmenej 0,12 percenta z HDP. Výška príspevku vychádza zo skutočných výdavkov predchádzajúcich období,“ uvádza sa v materiáli o opatrení, ktorým sa novelizuje zákon o RTVS.

Príspevok pre RTVS sa zmenou redukuje, v júni schválili poslanci pre RTVS nárokovateľný príspevok vo výške najmenej 0,17 percenta HDP. Nárokovateľný príspevok nahrádza koncesionárske poplatky, ktoré boli hlavným zdrojom príjmov RTVS v predchádzajúcom období.

„Do budúcna uvažujeme o tom, prerokovali sme to na koaličnej rade, že by sme povolili RTVS vyššie príjmy z reklamy. O tom bude podrobnejšia diskusia,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Koncesionárske poplatky sa podľa neho nebudú opäť zavádzať. Do rozpočtu má toto opatrenie priniesť 54,8 milióna eur.

Vláda v pondelok schválila viacero legislatívnych noviel, súvisiacich s rozpočtom na rok 2024 a konsolidáciou verejných financií.