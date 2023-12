Premiér: Schválili sme opatrenia, návrh rozpočtu pôjde na vládu až budúci týždeň

Takisto musí zasadnúť makro a daňový výbor na ministerstve financií a návrh musí prerokovať aj tripartita. Tempo konsolidácie verejných financií však nebude vyššie ako 0,5 %, avizoval po pondelkovom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Ja sa domnievam, že sme dokázali nájsť rovnováhu medzi konsolidáciou verejných financií a tým, čomu my hovoríme zachovanie štandardu v sociálnej oblasti. Plus zavedenie plnohodnotného trinásteho dôchodku, plus veľmi výrazná bonifikácia úrokových sadzieb pri hypotékach, čo sú mimoriadne vážne sociálne pomoci, ktoré sme dokázali zrealizovať napriek tomu, v akom stave sa nachádzame,“ zhodnotil predseda vlády.

Potvrdil, že v roku 2024 sa uplatní 13. dôchodok v plnej výške. Všetkým dôchodcom na Slovensku tak bude budúci rok vyplatený priemerný dôchodok v ich kategórii. V plnom rozsahu sa zachová aj rodičovský dôchodok, ktorý bude vyplatený jednorazovo v júni za celý rok 2024. Podstatne viac peňazí má ísť do zdravotníctva v sume okolo 250 miliónov eur.

„Pretože verejné financie sú v totálne rozbitom stave, aby sme dosiahli ciele, o ktorých rokujeme s Európskou komisiou, bolo treba niekde šetriť a niekde získať aj dodatočné zdroje,“ zdôraznil Fico. Vláda tak chce od bánk vybrať na dodatočnom zdanení približne 340 miliónov eur. Solidárny príspevok z produkcie ropných výrobkov by mal priniesť asi 170 miliónov eur. Ďalšie peniaze sa nájdu zvyšovaním spotrebných daní z alkoholu či tabaku, ale aj rôznych poplatkov.

Peniaze na vyplatenie rodičovského dôchodku v doterajšej výške sa podľa premiéra nájdu znížením odvodu do 2. dôchodkového piliera zo súčasných 5,5 % na 4 %. Sociálna poisťovňa tak získa dodatočné zdroje. „Nikomu nič neberieme, len ľudia si budú menej v roku 2024 šetriť do druhého piliera. Ak celá krajina chce rodičovský dôchodok, tak jednoducho musí byť nejaká miera solidarity,“ argumentoval.