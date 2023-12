Taraba: Hlavnú časť nákladov na konsolidáciu budú niesť oligopoly

Náklady na konsolidáciu majú zaplatiť najmä oligopoly. Pred pondelkovým rokovaním vlády, ktorá sa má zaoberať rozpočtom, resp. prislúchajúcou legislatívou, to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

„Rozpočet odráža fakt, že predchádzajúce vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera vytvorili takmer 20-miliardový kumulatívny deficit, zároveň sa snaží byť čo najsociálnejší, aby konsolidáciou netrpeli bežní ľudia,“ uviedol Taraba.

V súvislosti s pripravovanými opatreniami tiež naznačil, že sa vytvorí skupina hospodárskych ministrov, zostavená zo šéfov rezortov školstva, životného prostredia, hospodárstva a dopravy, ktorí majú pripraviť novelizáciu a majú revidovať legislatívu týkajúcu sa podnikateľského prostredia. „Cieľom je motivovať k podnikaniu a opäť zo Slovenska chceme vytvoriť miesto, kde sa oplatí investovať a vytvárať hodnoty,“ uviedol.

Konsolidačné náklady budú podľa jeho zdrojov hradené z veľkej miery zdanením ziskov oligopolov.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) označil rozpočet ako kompromis toho, aké sú potreby v každej oblasti a zároveň možnosti štátnych zdrojov, tak ho berie aj v rámci kapitoly pre svoj rozpočet. „Nikto z ministrov nemôže byť úplne spokojný, ale to, čo je v rozpočte, beriem ako maximum toho, čo sa dalo v danej chvíli vybojovať. A verím, že to, čo chýba v rozpočte sa nám podarí doručiť do regiónov prostredníctvom plánu obnovy a eurofondov,“ dodal Raši.