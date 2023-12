Varné typy zemiakov: Takto zistíte, na aké jedlo sa hodia

Odrody zemiakov rozdeľujeme do štyroch základných skupín, ktoré nazývame varné typy A, B, C a D. Mali by sme ich poznať, aby sme vedeli, na čo sú vhodné. Zemiaky totiž môžeme kupovať na priamu spotrebu alebo aj na pestovanie. Ak máte radi pevné zemiaky, ktoré sa nerozvaria, radšej sa nepúšťajte do pestovania zemiakov typu C, ktoré sú vhodné najmä na kašu alebo zemiakové cesto.

Aké sú varné typy zemiakov

Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Pred nákupom zvážte, čo od zemiakov očakávate a na čo ich budete najviac používať. Niektorí ľudia majú radi varný typ B, ktorý sa považuje za zlatý stred. Iní majú radi, keď môžu zemiaky striedať podľa receptov, ktoré pripravujú. Vyberte si zemiaky v závislosti od ich štruktúry a vlastností. Tu sú štyri varné typy zemiakov a pokrmy, na ktoré sú najvhodnejšie:

Varný typ A: Ide o šalátové zemiaky. Sú pevné, lojovité, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo múčnaté, priemerne vlhké, vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla.

Varný typ B: Ide o zemiaky vhodné ako príloha. Sú polopevné, polomúčnaté jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhké až suchšie. Varný typ zemiakov B je univerzálny, takže sa hodí ako príloha, do šalátov, do polievok, na pečenie a restovanie aj ako samostatná príloha jedla.

Varný typ C: Sú to zemiaky vhodné na cesto a pyré. Sú múčnaté, stredne rozváravé, polohrubej štruktúry, stredne vlhké až suché, vhodné ako príloha jedla alebo ako surovina na výrobu výrobkov zo zemiakov, ako kaša, zemiakové cesto a pod. Obsahujú veľa škrobu, ktorý je skvelým spojivom v cestách.

Varný typ D: Tieto zemiaky sú najkrehkejšie, sú silne múčnaté, silne rozváravé, hrubej štruktúry, vhodné len ako surovina na výrobu výrobkov zo zemiakov, ako sú kaša, zemiakové cesto a pod.

Niekedy deliaca čiara medzi jednotlivými varnými typmi nie je pevne daná a môžeme vidieť aj zemiaky s označením A-B alebo B-C.

Ako vyberať zemiaky na pestovanie

Foto: beijada/Shutterstock.com

Pri rozhodovaní, aké zemiaky vysadiť do záhrady, nás zaujíma aj odolnosť, mrazuvzdornosť, trvanlivosť a úrodnosť jednotlivých odrôd. Pozornosť je potrebné venovať aj farbe a ďalším vlastnostiam. Záleží aj na tom, či chceme zemiaky pre okamžitú spotrebu, teda postupne ich zberať zo záhonu a hneď aj konzumovať, alebo či ich chceme aj dlhodobo uskladniť.

Ak chcete pestovať zemiaky na priamy konzum, uprednostňujte veľmi skoré odrody, ktoré môžu byť v zemi až do augusta a ktoré sa môžu za sezónu sadiť dvakrát (v apríli a v júni). Tieto zemiaky sa zberajú postupne a nikam neuskladňujú. Skoré odrody je možné využiť aj na účely rýchlej produkcie konzumných zemiakov, ale ak ich necháte v pôde do septembra a majú riadne uzavretú šupku, v optimálnych podmienkach ich viete preskladniť až do ďalšieho roka. Ich výhodou je univerzálnosť a počas pestovania sa môžete rozhodnúť, koľko z nich vykopete a spotrebujete priebežne a koľko necháte na zimné uskladnenie.

Ak chcete pestovať zemiaky na uskladnenie, siahnite po odrodách stredne skorých alebo stredne neskorých. Zatiaľ čo veľmi skoré odrody sa zbierajú postupne, a to zhruba od polovice júna, niekedy aj skôr, stredne skoré a stredne neskoré zbierajte jednorazovo, niekedy v septembri až polovici októbra. Uskladňujú sa v pivnici.