Berlín pred očakávanou izraelskou ofenzívou vyzval na ochranu civilistov v Gaze

„To, čo očakávame od Izraela, je, aby nielen vyzývali ľudí na odchod z ohrozenej zóny, ale aby im poskytol reálnu šancu nájsť si bezpečné útočisko niekde inde,“ uviedol na pravidelnom tlačovom brífingu hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Sebastian Fischer.

„V tejto vojne už zahynulo priveľa civilistov,“ dodal.

Izraelská armáda vydala v pondelok v ranných hodinách príkaz na evakuáciu pre väčšinu okolia mesta Chán Júnis v južnej časti Pásma Gazy.

Do tejto oblasti už podľa svedkov dorazili desiatky izraelských tankov, takže sa očakáva, že izraelská armáda tam čoskoro začne s pozemnými operáciami.

Palestínske ministerstvo zdravotníctva ovládané hnutím Hamas v nedeľu uviedlo, že vojna Izraela proti Hamasu si v Pásme Gazy vyžiadala už najmenej 15.523 obetí na životoch, väčšinou civilistov, pripomína AFP.

Izraelská armáda uvádza, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a využíva tak palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.