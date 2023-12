Čierny cesnak je ešte lepší ako biely. Takto si ho vyrobíte

Čierny cesnak je druh vyzretého cesnaku, ktorý má zaujímavú hnedočiernu farbu a po stáročia sa používa do receptov a na liečebné účely v rôznych ázijských krajinách. Vzniká tak, že umiestnite cesnak do teplého, vlhkého a kontrolovaného prostredia počas niekoľkých týždňov, pričom tento proces vedie k vzniku čiernych strúčikov.

Chuť čierneho cesnaku závisí od chuti čerstvého cesnaku, ktorý bol použitý na jeho výrobu. Cesnak s vyšším obsahom cukru má jemnejšiu, karamelovú chuť, zatiaľ čo cesnak s nízkym obsahom cukru má ostrejšiu, trochu kyslejšiu chuť.

Čierny cesnak má množstvo využití, hodí sa na chlieb, môžete ho kombinovať so syrom, červeným vínom alebo tmavou čokoládou. Je vhodný do polievok alebo omáčok, k mäsu alebo rybám, rozdrvený do majonézy, pridaný do zálievok alebo do zeleninových jedál.

Je tiež známy svojimi zdravotnými účinkami, napríklad tým, že obsahuje viac antioxidantov, pomáha regulovať hladinu cukru v krvi, znižuje výskyt srdcových ochorení, chráni zdravie mozgu a pomáha pri prevencii rakoviny.

Ako si vyrobiť čierny cesnak

Foto: mnimage/Shutterstock.com

Proces výroby čierneho cesnaku nie je náročný, no vyžaduje si určitý čas. Existuje viacero metód výroby, ale najlepším postupom bez ďalšieho kuchynského vybavenia je dozrievanie strúčikov v pomalom hrnci alebo ryžovare. Tento proces je jednoduchý, ale vyžaduje si trpezlivosť, aby ste dosiahli tento sladký čierny cesnak.

Budete potrebovať 6 až 7 hlávok cesnaku. Odstráňte z nich nečistoty nasucho pomocou drsnej strany novej špongie na riad. Nevyberajte strúčiky z hlávky a cesnak neumývajte ani nenamáčajte. Nastavte pomalý hrniec alebo ryžovar na režim ohrievania (nie na nízky). Do hrnca vložte celé, neolúpané a očistené hlavičky cesnaku. Medzi hlávkami nechajte dostatočný priestor, aby sa nedotýkali. Prikryte ich. Hlávky cesnaku umiestnite v ryžovare s dostatočným priestorom medzi nimi, aby sa nedotýkali. Nechajte hlávky nerušene ohrievať, kým strúčiky nezmäknú a nesčernejú (2 až 3 týždne). Občas skontrolujte, či sa pomalý hrniec neprestavil na nízky režim a či sa nevypol. Keď sú hotové, skladujte ich celé vo vzduchotesnej nádobe až tri mesiace. Podľa potreby si vyberajte strúčiky.

Tip

Aj keď sa cesnak nevarí, počas celého procesu bude cítiť silný cesnakový zápach. Najmä počas prvých dní je štipľavý a potom sa výrazne zmierni. Ak je to možné, postavte pomalý hrniec na vetrané miesto, napríklad v garáži, aby ste sa vyhli zaplneniu domácnosti zápachom cesnaku.

Ako zistiť, kedy je čierny cesnak hotový?

Foto: pandpstock001/Shutterstock.com

V pomalom hrnci alebo ryžovare prejde cesnak mnohými premenami a môže byť ťažké zistiť, kedy je hotový. Približne počas prvého týždňa si môžete všimnúť, že spodná časť hlávky je zuhoľnatená a šupka zhnedla. Okolo 14 dní budú strúčiky čierne a tvrdé ako skala, ale nechajte ich aj dlhšie. V priebehu nasledujúceho týždňa sa strúčiky začnú scvrkávať, takže papierová šupka bude uvoľnená. Vtedy je potrebné skontrolovať, či sú hotové: Zatlačte prstom na strúčik, aby ste cítili, či mäkne. Ak áno, vytiahnite jeden strúčik z hlávky, aby ste ho mohli bližšie preskúmať. Čierny cesnak je hotový, keď je takmer špongiovitý - mäkký a žuvačkový - podobne ako sušené datle alebo figy. Niektoré vnútorné strúčiky nemusia byť úplne hotové, preto je dobré nechať ho ešte niekoľko dní odležať.