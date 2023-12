Ako predchádzať vzniku plesní v byte

Krátke a intenzívne vetranie pomáha predchádzať vzniku plesní v byte. Poukázal na to odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý upozornil, že plesne sú vážnym problémom pre zdravie človeka.

„Existencia plesní ako takých nepredstavuje pre človeka priame ohrozenie zdravia, za negatívne účinky na zdravie sú zodpovedné emisie z plesní,“ vysvetlil. Ozrejmil, že plesne podporujú vznik a zhoršujú priebeh astmy a alergických ochorení. Niektoré druhy tiež vyvolávajú zápalové procesy. Priamym kontaktom s plesňami zároveň môže dôjsť k ochoreniam kože a ich dlhodobá prítomnosť v priestoroch bytu môže podľa odborníkov spôsobiť chronickú precitlivenosť organizmu.

Vzniku plesní je preto podľa nich dôležité predchádzať. „Keďže plesne sa objavujú v súvislosti s vlhkým bytom, musí sa v prvom rade odstrániť táto príčina. Potrebné je, aby sme okno otvorili pri všetkých činnostiach, pri ktorých sa tvorí vlhký vzduch,“ uviedol odbor. Upozornil, že rizikovejšie časti bytu sú z v tejto súvislosti napríklad kúpeľňa či kuchyňa. Na vytvorenie optimálnej klímy odborníci odporúčajú sledovať teplotu v byte. „A to tak, aby nebol počas chladného obdobia rozdiel teplôt vo vnútorných priestoroch cez deň a v noci príliš veľký (malo by to byť maximálne päť stupňov),“ spresnili.

Zároveň varujú, že nepriaznivý vplyv na zdravie môže mať aj príliš suchý vzduch v byte. „Suchý vzduch vysušuje sliznice očí, čo môže spôsobiť rezanie, štípanie očí a pocit suchého oka. Dochádza k vysušovaniu dýchacích ciest a narušeniu ich prirodzenej vlhkosti. To môže spôsobiť opuch slizníc so zvýšenou produkciou hlienov. Dôsledkom je zvýšená chorobnosť, opakované zápaly očných spojiviek, nosovej sliznice, hrdla a dráždivý kašeľ, dokonca aj zhoršenie symptómov astmy a alergií,“ vysvetlil odbor. Dodal, že suchý vzduch má vplyv aj na vysušovanie pokožky tváre, čím môže prispievať k predčasnému starnutiu pokožky. Optimálna vlhkosť vzduchu v domácnosti by mala byť podľa odborníkov medzi 40 až 50 percentami.