Video: Pre toto sa neoplatí plávať preč pred žralokom

K stretu žraloka s človekom v otvorenom mori síce nedochádza často, no základný ľudský inštinkt by nám v prípade potreby zrejme napovedal čím skôr sa odplaviť pred predátorom do bezpečia.

Kayleigh Nicole Grantová však tvrdí, že útek je to posledné, na čo by ste pri blízkom kontakte so žralokom mali myslieť. Profesionálna potápačka vo videu zverejnenom na Tiktoku vysvetľuje, že pri prenasledovaní žralokom je lepšie zdržiavať sa na mieste a počkať, kým tvor sám odpláva.

Grantová sa vo videu popasovala so žralokom tigrím, ktorého zjavne zaujali jej potápačské plutvy. Keď sa žralok priblížil, Grantová ho jemne chytila za nos a odstrčila bokom. Zviera následne samé odplávalo.

„Ak spanikárite a odplávate, ich predátorský inštinkt ich prinúti sledovať vás,“ vysvetľuje potápačka vo videu.

„Zostaňte na mieste, udržiavajte očný kontakt a v prípade nevyhnutnosti ich jemne odtlačte,“ radí Grantová.