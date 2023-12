Muž s detektorom kovov narazil na skalu cennejšiu ako zlato. Toto bolo vnútri

Hľadanie vzácnych kovov pomocou detektoru je vo väčšine krajín obmedzené a ak aj vedie k vzácnemu nálezu, majiteľ ho musí ohlásiť a odovzdať príslušnému úradu. Mnohí napriek tomu skúšajú šťastie, hoci v lesoch a na lúkach najčastejšie nachádzajú len drobné artefakty z minulosti.

Austrálčan David Hole mal pri hľadaní zlata oveľa viac šťastia ako väčšina iných dobrodruhov. Keď totiž v roku 2015 prechádzal s detektorom cez národný park Maryborough Regional Park pri Melbourne, natrafil na zvláštnu hnedú skalu.

Hole si vzal skalu domov a pokúsil sa ju rozlomiť viacerými nástrojmi, vrátane pílky, mlatu, vŕtačky či dokonca kyseliny, no neúspešne.

Austrálčan pokročil v riešení problému až o tri roky neskôr, keď zobral záhadný kameň do Melbournského múzea, kde tvrdil, že v skale sa určite musí nachádzať zlatá žila. Čoskoro však zistil, že nález má oveľa vyššiu hodnotu ako zlato.

V skutočnosti išlo o 4,6 miliárd rokov starý meteorit, dnes známy ako Maryboroughský meteorit. Jeho výskumom sa ďalej zaoberali geológovia Dermot Henry a Bill Birch.

Skala, ktorú Hole našiel len náhodou, meria 38,5 centimetra na 14,5 centimetra na 14,5 centimetra a váži neuveriteľných 17 kíl, čo pri skalách pozemského pôvodu nie je bežné.

