Stratené mesto pod Atlantikom: Vedci našli štruktúru so záhadnou minulosťou

Dianie v hĺbkach oceánov je pre ľudstvo od nepamäti rovnako záhadné ako to, čo sa deje vo vesmíre. Reflektujú to aj početné mýty a báje o podmorskom živote, z ktorých najznámejší je azda príbeh o Atlantíde.

Prieskum hlbín Atlantického oceána však v posledných rokoch priniesol oveľa tajomnejšie pohľady. V západnej časti Stredoatlantického chrbta, stovky metrov pod hladinou sa nachádzajú desiatky kamenných útvarov siahajúcich do výšky 60 metrov. Svojím tvarom pripomínajú veže.

„Stratené mesto“, ako túto oblasť vedci nazvali v roku 2000, keď sa k nej prvýkrát dostali, je jediné svojho druhu a v budúcnosti by mohlo priniesť cenné poznatky užitočné aj pri výskume ekosystémov v ďalekom vesmíre.

This is the Lost City, a towering ecosystem in the middle of the North Atlantic. It’s completely unique, with life found nowhere else on Earth. And if someone wanted to destroy it? There’s nothing you could do about it. No laws. No consequences. Welcome to the High Seas... pic.twitter.com/mdG5wOsr5h