Kolóna na východných hraniciach dosahuje 17 kilometrov, polícia monitoruje situáciu

Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová s tým, že príslušníci Policajného zboru (PZ) sa aktuálne nachádzajú na miestach, kde sú kamióny odstavované. Situáciu monitorujú a priebežne ich púšťajú smerom k hraničným priechodom.

„Čakacia doba až po finálny proces vybavenia na hraničnom priechode je individuálna podľa vývoja situácie. Od toho závisí aj počet kamiónov, ktoré sú uvoľnené z odstavného priestoru a posunuté do kolóny pred hraničným priechodom,“ uviedla hovorkyňa. Niektorí kamionisti využili možnosť dostať sa na územie Ukrajiny cez Maďarsko. Z tohto dôvodu v Maďarsku na hraničnom priechode Záhon, do ktorého sa zlievajú kolóny nákladných vozidiel prichádzajúce z hraničného priechodu Slovenské Nové Mesto a Milhosť, stojí približne 1000 kamiónov takmer v 30-kilometrovej kolóne. Maďarsko preto podľa Ivanovej obmedzilo vstup kamiónov smerujúcich na Ukrajinu. Dochádza tak k vytváraniu kolón nákladných vozidiel na obidvoch hraničných priechodoch už zo Slovenska do Maďarska.

„Na zjazde z diaľnice D1 stojí za sebou v jednom jazdnom pruhu momentálne vyše 190 kamiónov. V smere od Petroviec nad Laborcom je pred Michalovcami odstavených viac ako 100 kamiónov. Kruhový objazd Hriadky je prejazdný bez obmedzení. Na ceste R4 je momentálne odstavených viac ako 130 kamiónov a v Slovenskom Novom Meste stojí na území SR takmer 20 kamiónov,“ priblížila situáciu Ivanová. Kamiónová doprava je na dotknutých slovenských hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Slovenské Nové Mesto aj Milhosť púšťaná priebežne, a to podľa vývoja situácie na hraničných priechodoch Záhon a Vyšné Nemecké. „Z uvedeného dôvodu žiadame vodičov prichádzajúcich k hraničným priechodom o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť, predovšetkým však o rešpektovanie pokynov príslušníkov PZ,“ vyzvala hovorkyňa.

Dodala, že polícia už počas novembra prijala opatrenia zamerané na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a radenie prichádzajúcich nákladných vozidiel k hraničnému priechodu Vyšné Nemecké. „Dôvodom bol enormný nárast počtu nákladnej dopravy a vytvárania kolón vozidiel smerujúcich na Ukrajinu pred hraničným priechodom a v prihraničných obciach,“ uviedla hovorkyňa. Polícia v Košickom kraji je podľa nej pripravená dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a snaží sa zabezpečiť čo najplynulejší priebeh, aby sa kolóny a dopravné obmedzenia dotkli obyvateľov čo najmenej. „Ak to bude potrebné, sme pripravení prijať aj ďalšie nevyhnutné opatrenia,“ uzavrela.