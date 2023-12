SaS kritizuje Šutaja Eštoka za predĺženie kontrol Poľskom, ten to nekomentuje

Minister v reakcii pre TASR hovorí o snahe SaS prekryť zlyhanie jej predsedu, preto túto zúfalú snahu zúfalých politikov nebude ani komentovať.

„Matúš Šutaj Eštok sa ukazuje ako neschopný minister nielen na Slovensku, ale aj v očiach našich susedov. Potvrdzuje to opätovné predĺženie hraničných kontrol zo strany Poľska, ktoré opakuje, že Slovensko ako tranzitná krajina nezvláda situáciu s migrantmi,“ skonštatoval predseda SaS Richard Sulík. Poslanec Juraj Krúpa doplnil, že miesto konkrétnych a systémových krokov predviedlo ministerstvo vnútra pár dní po voľbách smiešnu a jednodňovú akciu.

„Rozumiem zúfalej snahe politikov SaS prekryť skutočnosť, že ich predseda Sulík potreboval na jeho večierkoch v Dubaji vypiť bar a podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR použil 634.000 eur zo štátneho rozpočtu nehospodárne. Preto túto zúfalú snahu zúfalých politikov nebudem ani komentovať,“ uviedol pre TASR Šutaj Eštok.

Poľsko v piatok (1. 12.) predĺžilo dočasné kontroly na hranici so Slovenskom do 2. januára 2024. Česko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom už minulý týždeň, a to do 3. januára 2024. Rakúsko, ktoré tiež vykonáva kontroly na hranici so SR, minulý týždeň prostredníctvom šéfa rezortu vnútra Gerharda Karnera vyhlásilo, že opatrenie ostane v platnosti, kým to bude nevyhnutné.

Minister vnútra vyhlásil, že nelegálnu migráciu treba zastaviť už na hraniciach Európskej únie. Ide podľa neho o spoločný problém a treba proti nej spojiť sily. Zároveň rezort deklaruje, že napriek pozitívnemu vývoju sa aj naďalej kladie dôraz na preventívne kroky v boji proti prevádzačom a iným organizovaným zločineckým skupinám.