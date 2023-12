Týchto 5 vecí musíte urobiť, aby ste neprišli o prácu kvôli umelej inteligencii

Keď sa súčasné mladšie generácie dostanú na trh práce, budú žiť už v inom svete, v ktorom bude veľkú časť práce vykonávať umelá inteligencia (AI). V minulosti sme vás informovali o 20 pracovných miestach, ktoré čelia najväčšiemu riziku automatizácie .

Zamestnanci budú musieť vynikať v rôznych oblastiach, budú sa musieť neustále prispôsobovať inováciám a zároveň musia zabezpečiť, aby si ich v kancelárii niekto všimol. Personalista Jim Moore uviedol: "Nedávne tvrdenie Elona Muska, že umelá inteligencia vytvorí budúcnosť bez pracovných miest, vyvolalo strach v srdciach mnohých pracovníkov. Správa spoločnosti Goldman Sachs naznačuje, že umelá inteligencia by mohla nahradiť ekvivalent 300 miliónov pracovných miest na plný úväzok a už teraz sa to týka úloh v oblasti copywritingu, hlasového ovládania a call centier."

Nie je to však prvýkrát, čo sa ľudia obávajú, že im technológie zoberú prácu. Automatizácia vo výrobnom sektore znamená, že autá už nemontujú ľudia, ale väčšinu práce robia roboty. Avšak aj v tých odvetviach, kde zavládla automatizácia, stále pracujú ľudia spolu so strojmi.

Pravidelne hľadajte svoje nové schopnosti

Pre pracovníkov z generácie Z je nevyhnutné, že sa počas svojho života viackrát rekvalifikovali a revolúcia v oblasti umelej inteligencie to ešte urýchli. Aby ste si udržali náskok, vyhýbajte sa úlohám, ktoré sa opakujú a chýba im kreativita, a sústreďte sa na budovanie svojho súboru zručností, povedal Moore. Je dôležité, aby ste sa vzdelávali a zapájali sa do iných oblastí vo svojej práci.

Staršie generácie možno mali komfort, že celý život pracovali pre jednu spoločnosť, ale zamestnanci generácie Z budú zvyknutí na to, že počas svojho pracovného života budú mať viacero kariér. Moore odporúča nájsť si čas na rozvoj a prispôsobenie svojich zručností. Je dobrý spôsob, ako zostať uplatniteľný na trhu a relevantný v hybridnej pracovnej sile zloženej z ľudí a strojov.

Na pracovných stretnutiach častejšie rozprávajte a získajte si pozornosť

Foto: JLco Julia Amaral/Shutterstock.com

Bez ohľadu na to, aké výkonné budú systémy umelej inteligencie, ľudia sa stále budú chcieť rozprávať s reálnymi ľuďmi. To znamená, že spoznávanie ľudí, s ktorými obchodujete, nebolo nikdy dôležitejšie. Moore povedal: "Je pravdepodobnejšie, že budeme naďalej spolupracovať s ľuďmi, s ktorými máme vzťah, takže budovanie vzťahov so zákazníkmi je to, čo ich bude nútiť vracať sa. Kamenné obchody, ktoré odolali migrácii podnikania na internet, sú často tie, ktoré ponúkajú skvelú personalizovanú zákaznícku skúsenosť. Rovnako chladná a klinická efektivita umelej inteligencie nezískava lojalitu ľudských zákazníkov rovnakým spôsobom ako vzťahy medzi ľuďmi.“

Začnite používať nástroje AI skôr, ako vás o to požiadajú

Aktívne využívanie nástrojov, ako sú ChatGPT a MidJourney, môže podľa Moora pomôcť pracovníkom, aby boli "odolní voči budúcnosti". Moore povedal: "Váš prirodzený inštinkt môže byť bojovať proti AI a snažiť sa brániť akýmkoľvek pokusom o používanie tejto technológie na mieste, kde pracujete. Ale inteligentný zamestnanec urobí pravý opak a začne používať technológiu skôr, ako sa od neho bude žiadať. Umelá inteligencia je nástroj - podobne ako tabuľky, kalkulačky a orezávátka - a môžete ho použiť na zlepšenie svojich vlastných zručností a schopností. Naučte sa používať systémy umelej inteligencie, ako je ChatGPT, a môžete písať správy rýchlejšie. Môžete ho požiadať, aby vygeneroval desať nápadov a potom vybrať tri najlepšie. Oslobodíte sa od vykonávania hrubej práce a získate viac času na kreatívne nápady, ktoré vám môže poskytnúť len ľudský prístup.“

Zamerajte sa na to, čo umelá inteligencia nedokáže

Foto. fizkes/Shutterstock.com

Pracovníci by si mali vybudovať komunikačné, kooperačné a vodcovské zručnosti, pretože tieto atribúty AI v súčasnosti nedokáže replikovať. Moore povedal: "AI je skvelá v spracovaní údajov a automatizácii úloh, ale ak sa ChatGPT spýtate, či chce šálku čaju alebo kávy, prizná, že nemá osobný vkus, pretože je to len počítačový program. Nedostatok ľudského úsudku a schopnosti kritického myslenia znamená, že nedokáže robiť rozhodnutia, a už vôbec nie zložité rozhodnutia.“

Ukážte svojmu šéfovi, ako by veci mohli fungovať lepšie

Oblasť, v ktorej umelá inteligencia nemôže konkurovať ľuďom, je schopnosť prijímať rozhodnutia. Ak vedeniu dokážete, že ste schopní robiť rozhodnutia, najmä v oblasti interpersonálnych zručností, môže vám to pomôcť prežiť v ére umelej inteligencie. Moore povedal: "Rozhliadnite sa po pracovisku a spýtajte sa sami seba, ako by sa veci dali robiť lepšie. Rozdeľte problémy, analyzujte ich a navrhnite efektívne riešenia, ktoré urobia dojem na vášho šéfa." AI tiež chýba emocionálna inteligencia, kreativita a interpersonálne zručnosti. "Preto pracujte na svojich zručnostiach v týchto oblastiach a hľadajte si na pracovisku úlohy, kde sú cenené."