Novým riaditeľom Nemocnice sv. Michala sa stal Ladislav Kužela

Nový riaditeľ avizoval viacero nových projektov. Zostáva aj dekanom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. „To prepojenie dekana a generálneho riaditeľa umožní tú výnimočnosť. Umožní rýchlejšie kroky, byť viac konkurencieschopný, umožní nám to, čo potrebujeme, vyrásť pomerne rýchlo za krátku dobu,“ uviedol.

Troma hlavnými piliermi nemocnice majú byť moderná diagnostika, komplexná liečba a vzájomná dôvera. Chce získať do nemocnice odborníkov, a to aj zo zahraničia. Nadviazať by chcel spoluprácu s Ústrednou vojenskou nemocnicou v Prahe, ktorá má predstavovať víziu aj pre nemocnicu sv. Michala. Zámerom je tiež dostať nemocnicu do siete Health promoting hospitals, medzi nemocnice, ktoré dbajú na starostlivosť o vlastných zamestnancov a prevenciu medzi bežnou populáciou.

Minister vnútra pripomenul, že ide o jednu z najšpičkovejších nemocníc na Slovensku. Kuželu považuje za odborníka z hľadiska medicínskej, vzdelávacej aj manažérskej kvality. Okrem riaditeľa bolo vymenené aj predstavenstvo a dozorná rada nemocnice.

Šutaj Eštok zároveň vyjadril rozčarovanie nad manažovaním nemocnice počas šéfovania exriaditeľa nemocnice Branislava Deleja, nominanta bývalého ministra Romana Mikulca (hnutie Slovensko). „Bol to obrovský marazmus a chaos,“ komentoval. Nevylúčil audit.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) označila Kuželu za odborníka s veľkými skúsenosťami a znalosťami. Pripomenula, že nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen pre zamestnancov ministerstiev vnútra a obrany, ale aj 80 percent civilným občanom. „Teším sa, že tu bude priestor aj na výučbu, vzdelávanie mladých lekárov a poskytne priestor na vedu, výskum a inovácie v zdravotníctve,“ dodala.

Základným cieľom Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala je poskytovať špecifickú zdravotnú starostlivosť a služby predovšetkým útvarom a zložkám rezortov ministerstiev vnútra a obrany.