KDH: Pomoc s hypotékami zlepší viac situáciu bánk ako občanov

Pomoc s hypotékami môže viac pomôcť bankám ako občanom, pretože banky môžu zvyšovať úroky, keďže klienti to nepocítia do takej výraznej miery. V piatok to uviedol ekonomický expert KDH Jozef Hajko v reakcii k návrhu na novelizáciu viacerých zákonov v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie, ktorý v stredu (29. 11.) schválila vláda.

Hajko upozornil aj na to, že chýba analýza, na základe ktorej vláda dospela k číselným parametrom. „Pri zvýšenom daňovom bonuse sa vo vládnom materiáli iba sucho konštatuje, že negatívny vplyv na samosprávy bude budúci rok 15 miliónov eur. Ťažko skúšané obce a župy prídu o ďalšie peniaze,“ uviedol Hajko.

KDH tiež kritizuje, že vláda nekomunikovala s bankami a ignorovala aj podklady Národnej banky Slovenska (NBS).

Pomoc so zvýšenými splátkami za hypotéky za rok 2023 by mala vyjsť štát približne na 15 miliónov eur, v budúcom roku potom 64 miliónov eur. Zvýši sa aj pomoc s hypotékami pre mladých, v roku 2024 sa takto zvýšia výdavky o 7 miliónov eur. Celkovo podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) nejde o takú enormnú sumu, aby to rozpočet nezvládol. Zdôraznil, že výpadok príjmov samospráv v dôsledku zvýšenia daňového bonusu im štát vykompenzuje.

Mimoriadny daňový bonus sa má týkať všetkých hypoték, pri ktorých došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky v roku 2023 oproti roku 2022. Jeho výška má byť 75 % rozdielu medzi splátkami, najviac však v sume 1800 eur ročne. Podmienkou jeho uplatnenia je výška ročného zdaniteľného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, pričom daňovník nesmie nehnuteľnosť prenajímať.