Pellegrini si vie predstaviť možnosť voliť prezidenta v zahraničí z ambasád

Šéf NR SR zdôraznil, že si nevie predstaviť, ako by sa dala vyriešiť dvojkolová voľba prezidenta cez poštu, ako je to v prípade parlamentných volieb. Preto si vie skôr predstaviť voľby na ambasádach. Počas štvrtkovej (30. 11.) návštevy Prahy potvrdil, že by mohol byť v tejto oblasti iniciatívny. Pripomenul, že ešte niekdajšia ministerka vnútra Denisa Saková pripravila legislatívny návrh k tejto téme. Možnosť voliť na ambasádach by považoval za „milý posun“. Doplnil, že najbližšie prezidentské voľby v roku 2024 sa už nestihnú takto technicky pripraviť, no je to výzva pre tie ďalšie.

Pellegrini nepotvrdil, či bude kandidovať do funkcie hlavy štátu. „Neviem, čo prinesie rok 2024, ale všetky varianty sú samozrejme otvorené,“ odpovedal novinárom na otázku k svojej kandidatúre na prezidenta.